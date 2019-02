Nyt spil smadrer Fortnites vilde rekord

På bare tre døgn har et nyt spil slået Fortnites rekord, der lød på 10 millioner registrerede spillere på to uger

Fortnite har længe været kongen af videospil og har smadret alle konkurrenter på markedet.

Men et nyt spil har vippet Fortnite af pinden. Apex Legends fra Electronic Arts har fået ti millioner registrerede spillere på spillets første 72 timer på markedet, skriver internationale medier som Forbes og Reuters.

Fortnite formåede at få ti millioner registrerede spillere på to uger, og må derfor se sig slået af den nye konkurrent på markedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Blot otte timer efter Apex Legends udkom, havde det over en million spillere. Foto: Apex Legends

'Det har været en virkelig utrolig rejse. Vi testede og justerede. Vi argumenterede og blev enige. Vi kom til et punkt, hvor vi følte noget magi. Vi vidste, at det ville være risikabelt at tage franchisen i denne retning, at gøre spillet gratis at spille og lave en overraskelseslancering', skriver Vince Zampella, den ene grundlægger af Respawn Entertainment, på ea.com og fortsætter:

'Men vi blev forelsket i Apex Legends og ønskede og havde brug for, at andre folk også skulle spille det'.

Ud af det blå

Op til spillets udgivelse havde Electronic Arts slet ikke lavet noget reklame for spillet. Og overraskelsen 4. februar kan være en årsag til, at spillet på rekordtid er blevet så stort. Det mener den danske spilekspert Thomas Bense.

- Det er rigtig meget nyhedsinteresse omkring spillet lige nu, og det kom ud af det blå. De store internationale streamere var hurtige til at tage det til sig. De begyndte at vise det, og så begyndte folk at følge med, siger Thomas Bense til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Da der var flest spillere, der spillede Apex Legends på samme tid, var der en millioner spillere i gang. Foto: Apex Legends

Apex Legends minder om Fortnite. Ligesom Fortnite er Apex Legends gratis at spille, der et overlevelsesspil, og genren hedder battle royale. Men Apex Legends formår at skille sig ud, hvilket kan blive spillets styrke mod de andre konkurrenter på markedet.

- Hvis man skal være lidt grov, så er Apex Legends mindre barnligt. Fortnite taler til en bred målgruppe, men mange 10-15-årige spiller det, hvor Apex måske er til lidt ældre spillere. Det er stadig meget farverigt, men det er lidt mere sejt, siger Thomas Bense.

Kæmpe hype

Om Apex Legends popularitet holder ved eller dør ud er svært at spå om, siger Thomas Bense. Men lige nu er deres timing i hvert fald god.

- Hele den her battle royale-genre er meget hyped lige nu. Alle spillere har taget det til sig, og man kan også spille det i alle de store spil som Counter Strike og Red Dead Redemption.

- Og så har Apex Legends fået virkelig god kritik, og folk er glade for det. Så det er en reel udfordrer til Fortnite, siger spileksperten.

Apex Legends kan spilles på PC, Playstation 4 og Xbox One.