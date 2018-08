Nyt stof brugt for første gang i henrettelse i USA

Nebraska har tirsdag foretaget sin første henrettelse i 21 år. Det er sket med en kombination af fire forskellige stoffer, som aldrig tidligere er afprøvet sammen.

Den henrettede var den 60-årige Carey Dean Moore, som blev erklæret død klokken 10.47 (17.47 dansk tid).

Han var dømt til døden for at have dræbt to taxichauffører i byen Omaha i 1979.

Moore var den første dødsdømte, der blev henrettet med dødssprøjte i Nebraska. Sidst, delstaten foretog en henrettelse, var i 1997, hvor den elektriske stol blev anvendt.

Først fik Moore et skud Valium, der skulle gøre ham bevidstløs. Dernæst det kraftigt smertestillende fentanyl, og til sidst et stof der lammer åndedrættet samt det sidste - kaliumklorid - der stopper hjertet.

Tirsdagens henrettelse var første gang nogensinde, at USA bruger fentanyl i kombination med de andre stoffer.

Det var det samme stof, som superstjernen Prince døde af i 2016.

Moore havde fået fastsat en dødsdato ikke færre end syv gange tidligere. Hver gang var der indløbet protester til delstatens domstole eller kommet indvendinger om, hvorvidt brugen af de fire stoffer var lovlig.

Blandt andet forsøgte et tysk medicinalfirma at få en domstol til at stoppe henrettelsen med den begrundelse, at det ville skade selskabet, dets navn og dets forretningsforbindelser.

Men domstolen gav ikke selskabet medhold og lod henrettelsen finde sted.

Vidner til henrettelsen oplyser til nyhedsbureauet AP, at henrettelsen så ud til at forløbe uden komplikationer.

I de seneste år har der i andre delstater været eksempler på, at det har taget usædvanligt lang tid for den dødsdømte at dø, når nye stoffer er blevet anvendt i kombination med gammelkendte.