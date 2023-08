Nyt studie afliver myte: Dansk ekspert bakker op

Et nyt studie viser, at 4000 daglige skridt er nok

10.000 skridt.

Det har længe været det hellige tal hos eksperter for at nedsætte risikoen for livsstilssygdomme.

Det skriver The Guardian.

Reduceret med 60 procent

Men et nyt studie fra universitetet i Lodz, Polen, viser, at det kan være rigeligt med blot 4000 skridt dagligt for at undgå livsstilssygdomme. Det er en reduktion på hele 60 procent.

Resultatet er udarbejdet af Maciej Banach, professor i kardiologi, og han har udtrukket data fra 17 gamle studier, som har involveret 226.889 personer.

Forsøgspersonerne er i gennemsnit blevet fulgt i syv år for at fastslå virkningen af daglige skridt.

Undersøgelsen viser, at blot 3967 daglige skridt nedsatte risikoen for at dø af en hvilken som helst livsstilssygdom, mens 2337 skridt om dagen nedsatte risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdomme.

Jo mere motion, jo bedre

Men til trods for de nye resultater kan mere fysisk aktivitet stadig godt betale sig.

For hver gang, du øger dine daglige skridt med 1000, nedsætter du risikoen for at dø af livsstilssygdomme med 15 procent, og en forøgelse på så lidt som 500 skridt nedsatte risikoen med syv procent.

Lektor hos institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, Christina Dahm, er ikke overrasket over de nye tal.

- De 10.000 skridt kom fra et japansk pedometer, fordi det rimede godt med deres slogan. Men sidenhen er det blevet en slags myte i forskning, siger Christina Dahm, da Ekstra Bladet taler med hende.

Pulsen op

Og til trods for at 10.000 skridt kan lyde godt, er det ikke nødvendigt.

- Fra forskningens side har der været en opfattelse af, at det lød godt. Men det var ikke nødvendigt og ikke for alle. Intensitet er også afgørende, siger Christina Dahm

Og Christina Dahm siger, at de 10.000 skridt måske kan komme af, at det er nemt at formidle.

- De 10.000 skridt har været et nemt tal at formidle, men Sundhedsstyrelsen har aldrig anbefalet det. Folk har gavn af 10.000, men færre kan også gøre det, siger Christina Dahm.

Opfordringen fra Christina Dahm er derfor i stedet, at man kommer ud og får pulsen op.