Nyt studie bekræfter enorme gejsere på Europas måne

Ud af Jupiters 79 kendte måner er Europa en af de måner, som forskere særligt er interesserede i, da den gemmer på vand.

Europas kan kendetegnes ved de brune 'ar', som løber på kryds og tværs af den flere kilometer tykke is, der dækker over et enormt ocean under overfladen - et potentielt hjem for levende organismer.

Forskere har tidligere mistænkt, at den frosne overflade ikke er tæt, og at store, vandspyende gejsere skulle pryde planeten Europas overflade.

Det bekræftes nu i et studie baseret på tidligere oplysninger fra satellitten Galileos rumrejse i år 2000 - opkaldt efter den italienske astronom Galilei Galileo, der tilbage i 1610 opdagede Jupiters fire større måner.

Det skriver Den Europæiske Rumorganisation, ESA.

Under en af forbiflyvningerne af Europa oplevede satellitten nemlig forstyrrelser, som forskerne indtil nu har troet skyldtes signalfejl.

I stedet skyldtes forstyrrelserne vandpartikler i rummet - udskudt fra enorme gejsere, der kan nå højder op til 200 kilometer, ifølge målinger fra rumteleskopet Hubble.

Opdagelsen begejstrer forskerne, der ser gejserne som en indgang til at udforske det underjordiske ocean, der ellers ville være umuligt at komme til.

ESA forventer, at den næste Jupiter-mission begynder I 2022 med forventet fremkomst til Jupiter engang i 2029.

Missionen, der kaldes 'Juice', skal blandt andet undersøge muligheden for liv i de indre oceaner på tre af den kæmpe gasplanets måner - Ganymedes, Callisto og Europa.