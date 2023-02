Nyt studie chokerer: Sådan påvirker skærmtid børnene

Det meste kan gøre skade i overdrevne mængder. Det samme gælder skærmtid til helt små børn, viser et nyt studie.

Det kan nemlig have store konsekvenser at lade sine kære små sidde foran en skærm for længe ad gangen, slår et hold forskere fra National University of Singapore fast.

Det skriver Berlingske.

Resultaterne viser, at spædbørn, der har haft omkring to timers skærmtid om dagen, har fået svækket deres kognitive evner senere i livet. Det drejer sig om udfordringer med hukommelsen, koncentrationen og tilpasning.

Undersøgelsen er foretaget blandt 437 etårige. Forskerne har undersøgt de samme børn, da de blev 18 måneder, og igen da var ni år.

Opdragelse spiller en rolle

Ifølge Albert Gjedde, der er hjerneforsker og professor ved Købehavns Universitet, som Berlingske har talt med, er skærmtiden ikke nødvendigvis den eneste faktor, der spiller ind i hjerneforandringerne hos de små.

Han synes, at det er 'chokerende', at nogle småbørn har så meget skærmtid, som studiet afslører. Han vurderer desuden, at forældrenes opdragelsesmetoder blandt andet også spiller ind.

- Jeg kunne forestille mig, at de, der stikker deres børn en skærm i etårsalderen, det er nogle forældre, som måske stiller færre krav til deres børn eller måske er mindre interesserede i deres børn, fortæller professoren.

Han pointerer også, at der vil gå lang tid, før man kan endeligt kan konkludere betydningen af skærmtid.