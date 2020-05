Nyt studie: Coronavirus kan forårsage andre sygdomme

Flere nye studier antyder, at covid-19 kan have alvorlige, langsigtede konsekvenser for patienter og medføre en række neurologiske sygdomme som kronisk træthedssyndrom

Flere forskere advarer om, at covid-19 kan trænge langt ind i både blodomløb og hjerne og derved have alvorlige, længerevarende konsekvenser.

Blandt andet kan covid-19 være årsag til neurologiske sygdomme som kronisk træthedssyndrom (også kendt som ME eller CFS), der rammer flere af kroppen systemer som nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet.

Det skriver The Telegraph.

'Vi er på et tidligt stadie i forståelsen af de langsigtede konsekvenser af pandemien, men det er tydeligt, at covid-19 ikke bare rammer lungerne, men alle steder,' siger Harvey Moldofsky, en tidligere medicinsk professor fra universitetet i Toronto, til The Telegraph.

Han er bekymret for gruppen af 'raskmeldte', da han mener, at flere vil opleve længerevarende konsekvenser som ME.

Sådan kan covid-19 påvirke kroppen

Almindeligvis er covid-19 berygtet for at angribe lungerne, hvor den kan forårsage 'Acute Respiratory Distress Syndrome' (ARDS), der giver åndedrætsbesvær og kan vise sig at være fatalt.

Op til 50 procent af patienterne har nedsat leverfunktion, der medfører, at immunsystemet kommer på overarbejde. Nyreskader er almindelige i alvorlige tilfælde, hvilket øger risikoen for et dødeligt udfald.

Men virussen ser også ud til at trænge ind i både hjerte, hjerne og blodomløb, og flere covid-19-patienter har fået slagtilfælde, hjertestop, anfald og inflammation i hjernen.

Forskningen er dog stadig på et meget tidligt stadie, og derfor anbefaler forskerne nu, at undersøgelser af virussens langsigtede konsekvenser bliver prioriteret.