Nyt studie: Coronavirus kan overleve 28 dage på overflader

Coronavirus kan overleve på overflader som eksempelvis telefonskærme i 28 dage.

Sådan lyder konklusionen af et nyt studie foretaget af Australiens statslige forskningscenter, CSIRO, skriver BBC.

Det australske studie mener at vise, at coronavirus kan overleve op til 28 dage på glatte overflader såsom telefonskærme, rustfrit stål og pengesedler - Dog kun, hvis virussen bliver holdt i mørke og ved en konstant temperatur på 20 grader.

Til sammenligning kan influenzavirus overleve i 17 dage under samme forhold, oplyser BBC.

Studiet konkluderer derfor, at virussen er 'ekstremt robust'. Det fandt desuden, at coronavirus overlevede kortere tid i højere temperaturer end koldere temperaturer.

På nogle overflader stoppede virussen således med at kunne smitte inden for 24 timer i 40 grader. Den overlevede også bedre på glatte overflader.

Mødt med skepsis

Resultaterne af den australske undersøgelse bliver dog også mødt med skepsis blandt nogle forskere, blandt andet fordi det er videnskabeligt bevist, at ultraviolet lys slår virussen ihjel, skriver BBC.

Ifølge mediet udtalte professor Emanuel Goldman fra Rutgers University i juni til tidsskriftet The Lancet, at der er en 'meget lille risiko' for, at virussen kan blive overført via overflader.

Han mener at studier, der viser en væsentlig risiko for smitteoverførsel fra overflader, ofte bliver designet, 'så de ikke kan sammenlignes med scenarier fra virkeligheden'.

En anden forsker, nemlig professor Ron Eccles fra Cardiff University, siger til BBC, at det 'skaber unødvendig frygt i befolkningen' at antyde, at corona kan overleve så længe.

Larry Marshall, administrerende direktør for CSIRO, forsvarer undersøgelsen over for BBC.

- Ved at fastslå hvor længe virussen i virkeligheden forbliver levedygtigt på overflader, bliver vi i stand til mere præcist at forudsige og begrænse spredningen, og det hjælper os med at beskytte folk, siger Larry Marshall.