Nyt studie: Du skal sove mere om vinteren

Ny forskning peger på, at nogle mennesker får mindre dyb søvn om vinteren og derfor bør ændre deres sovevaner

Mange kender nok, at man om vinteren har lidt mere lyst til at blive under dynen, når vækkeuret ringer.

Og nu viser ny forskning, at mennesker måske har brug for mere søvn om vinteren.

Det skriver The Guardian.

Studiet viser, at folk generelt får mere 'rapid eye movement' (REM)-søvn om vinteren.

REM-søvn er det stadie af ens søvn, der normalt starter 90 minutter efter, at man er faldet i søvn. Her øges hjerneaktiviteten og ens puls stiger.

Ændrer dine arbejdsplaner

Studiet viste altså, at fordi ens REM-søvn øges om vinteren, så får man mindre dyb søvn gennem sæsonen.

Doktor Dieter Kunz, som er en af forfatterne bag forskningsprojektet, og arbejder på Klinikken for Søvn og Kronomedicin ved St Hedwig Hospital i Berlin, siger, at forskningen måske som det første kan bevise, at vi helt skal ændre vores sovevaner i forhold til sæsonerne.

- Generalt er samfundet nødt til at tilpasse deres søvnvaner, herunder længde og timing, til sæsonen, eller tilpasse skole- og arbejdsplaner til sæsonbestemte søvnbehov, udtaler han til The Guardian.

Forskningen er baseret på analyser af mennesker, der i forvejen gennemgik søvnundersøgelser grundet søvnproblemer. Derfor anerkender forskerne også, at undersøgelserne også skal foretages på mennesker, der ikke har søvnproblemer.