Nyt studie: Flere raske udvikler ikke antistoffer

Et nyt studie fra Kina viser, at seks procent af de undersøgte ikke udviklede antistoffer. WHO oplyser, at mange ting stadig i uklare

Når du først er blevet smittet med coronavirus, så er du immun. Men hvor længe?

Det emne blev omtalt på WHO's pressemøde mandag, hvor et nyt kinesisk studie blev nævnt.

Studiet er lavet af en række forskere på Fudan University i Shanghai, hvor de har undersøgt 175 mennesker med coronavirus.

Her fremgår det en tredjedel af de undersøgte udviklede meget få antistoffer, mens 10 ud af de 175 slet ikke havde målbare antistoffer i kroppen.

Derudover viser studiet, at ni ud af de ti, der ikke udviklede antistoffer var 40 år eller yngre.

De fleste af de undersøgte i alderen 16-68 udviklede antistoffer 10-15 dage efter virussen indfandt sig i kroppen.

Vi ved det ikke

Men det er stadig for tidligt at konkludere noget, mener WHO. På mandagens pressemøde i WHO blev direktør for organisationens nødprogram, Mike Ryan, spurgt ind til netop det studie, og han svarede:

- Man kan forvente, at en person som udvikler en fuldstændig respons fra immunforsvaret med målbare antistoffer i kroppen er beskyttet en vis tid.

WHO's administrerende direktør, Mike Ryan. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

- Vi ved bare ikke, hvor længe. Vi forventer, at der er tale om en betydende tidsperiode, men det er meget svært at sige med en ny virus, sagde den administrerende direktør.

Dansk ekspert tvivler på re-inficering

En tidligere melding fra Sydkorea lød også på, at sygdommen blev 're-aktiveret' i 91 personer, efter at de har været smittet.

Men Ekstra Bladet har tidligere talt med professor og virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen, der ikke køber den.

- Efter min mening er der ikke meget, der tyder på, at de er blevet re-inficeret. Det er formodentlig en kombination af, at virusset er meget lang tid om at blive elimineret fra luftvejene, og at testningen ikke er 100 procent effektiv, så kan man godt, når man kommer ned på omkring detektionsgrænsen, svinge mellem positive og negative resultater i en periode, siger han til Ekstra Bladet.

