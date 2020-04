Nyt studie: Hunde kan have spredt virussen

Et nyt kinesisk studie viser, at det kan have været gadehunde, der har spredt virussen til mennesker

Kinesiske gadehunde kan have spredt virussen til mennesker.

Det er konklusionen i et nyt kinesisk studie offentliggjort i tidsskriftet Molecular Biologi and Evolution fra Oxford Academy.

Det skriver svenske SVT.

Teorien er, at det er gadehunde i Kina, der har ædt en inficeret flagermus, og på den måde har coronavirus muteret i hundenes tarmsystem og spredt sig til mennesker.



- Hundenes tarme kan have fungeret som en træningslejr for virussen. Hunde har for vane at slikke sig mellem ballerne og lugte til andre hundes numse.

- De får derefter virussen ind gennem luftvejene, og så kan de slikke kæledyr, der så igen slikker mennesker i ansigtet, siger Björn Olsen, professor i infektionssygdomme ved Uppsala Universitet, til SVT.

De fleste forskere og eksperter er enige om, at virussen stammer fra en flagermus fra et dyremarked i Wuhan. Men hvordan den har spredt sig er fortsat uklart.

Det kan de nye studie måske have en del af svaret på.