Nyt studie: Immuniteten falder efter seks måneder

Der er god grund til at tage den såkaldte boostervaccine i brug, mener israelsk professor

Israelere, der blev vaccineret i januar eller februar, har 53 procent højere risiko for at teste positiv for covid-19, end folk der er vaccineret senere.

Det viser et nyt studie fra landet, der var blandt de hurtigste til at udrulle vaccineprogrammet. Det skriver VG.

Konklusionen på studiet, som er lavet af forskere fra sundhedsorganisationen Maccabi, at vaccinens effekt aftager betydeligt efter seks måneder. Studiet er endnu ikke fagfællebedømt.

- Tidligere troede man, at vaccinen ville have en langvarig effekt. Nu viser det sig, at effekten er kortvarig, siger den israelske professor i infektionsmedicin Eyal Leshem til VG.

Det har studiet set på - I det israelske studier er data fra personer, der blev vaccineret tidligt (januar og februar), sammen med data fra dem, der blev vaccineret senere (marts og april). - Undersøgelsen viser, at dem, som blev vaccineret i januar, har mere end dobbelt så stor risiko for at få en coronainfektion, end dem der blev vaccineret i april. - Undersøgelsen benyttede kontrolgrupper med 330.000 mennesker i hver gruppe. - Der blev opdaget 1911 tilfælde af covid-19 i perioden. 1151 blev vaccineret i januar-februar, 760 senere. Kilde: sundhedsorganisationen Maccabi. Vis mere Vis mindre

- Vacciner ældre i stedet for børn

Leshem arbejder på landets største sygehus, Sheba, hvor han dagligt analyser coronasmitte- og vaccinetal. Og han mener, det nye studie understreger nødvendigheden af en tredje dose - i særdeleshed til de ældre borgere.

- Hvis jeg kun havde en million vaccinedoser, ville jeg give en boosterdosis til de ældre i stedet for at vaccinere børn, siger Eyal Leshem til VG.

På trods af at rigtig mange er vaccineret, oplevede Israel pludselig, at smitten steg voldsomt igen, da den berygtede Delta-variant kom til landet.

Giver tredje dose - USA følger trop

Israel har derfor i løbet af de seneste to uger givet en million doser af det tredje stik med vaccinen fra Pfizer/BioNTech - først og fremmest til personer over 50 år og sundhedspersonale. Det har ifølge flere israelske forskere fået smitten til at falde igen blandt de ældre.

Det samme har USA meldt ud, at de planlægger at gøre hen over efteråret, og i Danmark er Sundhedsstyrelsen ved at se påforskningen og erfaringerne fra andre lande.

På grund af en særaftale med Pfizer/BioNtech kunne Israel lynhurtigt vaccinere størstedelen af sin befolkning. Men nu spreder smitten sig på ny. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

Norsk sundhedsstyrelse: Vi mangler informationer

Også i Norge skal sundhedsmyndighederne (FHI) træffe en beslutning - og her er kalder vicedirektør Geir Bukholm studiet fra Israel for 'interessant'.

Han påpeger dog, at studiet ikke giver noget svar på, om effekten af vaccinen falder generelt, eller om det er nye virusvarianter, der får immuniteten til at falde.

- Rapporten kontrollerer ikke, hvilke virusvarianter patienterne er inficeret med, den skelner ikke mellem mild og alvorlig sygdom, og om patienterne blev indlagt, og man ved kun lidt om, hvilke risikogrupper patienterne tilhører, siger Geir Bukholm til VG.

I Norge måles immuniteten ved at se på, om antistoffer og cellulær immunitet (eksempelvis forsvarsceller) reduceres over tid. Det har endnu ikke været tilfældet.

Og hvis der er tale om, at nye varianter kan 'omgå' vaccinens effekt, så hjælper det ikke at give endnu en dosis af den 'samme dårligt tilpassede vaccine', mener vicedirektøren.