Nyt studie: Så meget tjener kvinder mindre

Ofte lyder forklaringen på, at danske kvinder over en bred kam tjener mindre end mænd, at der er flere kvinder i lavtlønnede fag.

Men et nyt studie konkluderer, at det ikke er hele årsagen.

Studiet er fra Copenhagen Business School (CBS), og her er lønudbetalinger til 1,2 millioner lønmodtagere i alderen 30-55 år blevet undersøgt.

Kvinder tjener i gennemsnit syv procent mindre, selv om de har samme profession og job som deres mandlige kolleger, lyder konklusionen.

Lektor på CBS og medforfatter til studiet Lasse Folke Henriksen siger, at det bør mane til politisk eftertanke.

- Ligestillingsdebatten har i et stykke tid handlet om lønhierarkiet i kvindedominerede og mandedominerede fag.

- Men det her peger på, at man også har et løngab mellem mænd og kvinder med samme jobfunktion, siger han.

Studiet har trukket registerdata fra 2015, og den generelle lønforskel over hele arbejdsmarkedet er på 18 procent.

Studiet klarlægger dog ikke de præcise årsager. Det arbejder Lasse Folke Henriksen videre med nu, men han har et par bud fra tidligere forskning:

- Familieforhold betyder meget. Kvinder, der får børn, lægger mere omsorgsarbejde i hjemmet og så videre. Det kan være med til at forklare det.

Han nævner også, at der kan være en bias på arbejdspladsen, når det handler om lønforhandling og forfremmelser.

Studiet har undersøgt i alt 15 lande, og sammen med Frankrig er Danmark det land, hvor forskellen på kvinder og mænds løn er lavest.

Mest ulige er det i Japan, hvor forskellen er 26 procent. Dernæst kommer Sydkorea med 19 procent.

Af landene omkring Danmark kan nævnes Norge, hvor forskellen er ni procent, mens Sverige har en lønforskel på otte procent.

- Så Danmark ligger jo godt til, siger Lasse Folke Henriksen.

Spørgsmål: Danmark ligger nemlig godt til, også i forhold til landene omkring os. Er det ikke nærliggende at tro, at det går den rigtige vej i forhold til ligestilling på løn?

- Jo. Vi har også lavet analyser tilbage i tiden, så vi kan se, at løngabet er skrumpet ind med årene. Det er jo rigtig positivt, og sådan er det også i andre lande. siger Lasse Folke Henriksen.