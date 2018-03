Nyt studie: Solens stråler kan fjerne risikoen for kræft med en femtedel

En stor japansk undersøgelse viser, at det såkaldte 'solskins-vitamin', D-vitaminet, er gavnligt som forebyggelse for adskillige former for kræft

Selv om D-vitaminet findes i mad som f.eks. fede fisk og æg og kan indtages som vitamin-piller, er hovedkilden til D-vitaminet dog solens stråler. Derfor kan det være gavnligt at være i solen - selvfølgelig med måde. Solens stråler kan nemlig have en ganske gavnlig indflydelse på helbreddet.

Det påviser en ny stor japansk undersøgelse af vitamin D's indflydelse på kræftsygdomme, der har vist, at større mængder af vitamin D i blodet er medvirkende til en 50 procent mindre risiko for at få lever-kræft, især for mænd. Og den generelle risiko for at få kræft blev mindsket med 20 procent for folk i undersøgelsen med større mængder vitamin D i blodet i forhold til folk, der havde små mængder vitamin D i blodet.

Forskerne havde undersøgt data fra 33.736 mennesker af begge køn i alderen fra 40 til 69 år. Deltagerne leverede oplysninger omkring deres helbred samt tidligere sygdomme til forskerne, som også fik informationer omkring deres livsstil og deres diæt. Og samtidigt leverede alle deltagerne i undersøgelsen en blodprøve, så forskerne kunne aflæse mængden af vitamin D i deres blod.

Forsøgspersonerne blev fulgt i 16 år

Herefter blev deltagerne fulgt af forskerne i en periode på 16 år, og i løbet af den periode var der 3301 personer, der blev ramt af kræft.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian, Daily Mail og The Telegraph.

Forsker-holdet analyserede forsøgspersonernes blod, samtidigt med at de på andre faktorer, der kan medvirke til risiko for kræft, heriblandt rygning, alkohol-indtag, diæt, fysisk aktivitet og alder og vægt(BMI).

Efter undersøgelsens afslutning har forskerne fra National Cancer Centre i Tokyo i Japan konkluderet: En højere koncentration af D-vitamin i blodet er forbundet med en lavere risiko for at få kræft.

- Disse resultater understøtter hypotesen, at D-vitamin har en beskyttende effekt mod diverse former for kræft.

Forsknings-resultatet fra Japan, der er publiceret i BMJ,(British Medical Journal), understøtter i øvrigt andre lignende studier foretaget i både Europa og USA.

Den britiske D-vitamin-ekspert Julie Newton-Bishop mener, at det mere handler om at undgå lave doser af D-vitamin end om at tage høje doser af D-vitamin. (Foto: All Over Press)

10 microgram D vitamin om dagen

Vitamin D-eksperten Julie Newton-Bishop fra universitetet i Leeds fortæller til den britiske avis The Guardian, at den japanske undersøgelse stemmer overens med erfaringer fra 'Den Videnskabelige Komite for Ernæring' i Storbritannien, der har anbefalet, at britere skal tage 10 microgram D-vitamin pr. dag, set i forhold til variablerne af solskin rundt omkring i landet og i forhold til årstiderne.

- Ud fra undersøgelsen og andre undersøgelser påvises det, at vitamin D har en effekt, men det er en relativt lille effekt, og det handler mere om at undgå lave doser af D-vitamin end om tage høje doser af D-vitamin.

Lavt vitamin-niveau er et problem

Fra Kræftens Bekæmpelse i Danmark udtaler seniorforsker Anja Olsen sig generelt således om resultatet af den japanske undersøgelse:

- I undersøgelsen har de forsøgt at tage højde for en hel masse ting, som rygning, vægt og alkohol og så videre. Men alligevel viser det sig i andre studier, at hvis man går ind og laver et såkaldt lodtræknings-studie, hvor man giver folk tilskud med D-vitamin, så kan man ikke finde, at deres risiko for kræft bliver nedsat.

- D-vitamin-debatten har huseret i mere end 10 år. Og i den slags studier som det japanske ses det ret konsekvent, at dem der ligger på et lavt niveau af D-vitamin klarer sig dårligere, men vi kan omvendt ikke se, når man går ind og giver folk tilskud med D-vitamin, at de klarer sig bedre.

- Det er meget komplekst. Men man kan generelt sige - også for mange andre vitaminer, at det her med at have et lavt niveau af vitaminer er en markør for et dårligt helbred. Og det kan sagtens være rigtigt, at man kan ligge så lavt i D-vitamin, at det kan påvirke kroppens processer også i forbindelse med kræft.