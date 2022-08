Nyt studie: TikTok kan overvåge dine kortoplysninger

Et nyt studie er afslører, at TikTok kan overvåge hvert tryk, du laver på telefonen. TikTok bekræfter

Flere millioner mennesker bruger hver dag ubekymret det populære, kinesiske medie TikTok.

Men ifølge et nyt studie, som netop er offentliggjort i det amerikanske medie Forbes, er der måske grund til bekymring alligevel.

Studiet viser nemlig, at TikTok både kan se dine kortoplysninger, koder, adresse og alle andre private oplysninger, når du bruger det sociale medie.

Reklamer gennem app'en

Det er ingeniøren Felix Krause, der har lavet studiet, som udover TikTok også har undersøgt Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Amazon og investeringsappen Robinhood.

Ifølge Krause er det TikTok, der kan overvåge mest - endda også dine kortoplysninger, hvis de vil.

Overvågningen sker, når man trykker på de reklamelinks, der er i app'en. Linket bliver åbnet i TikToks egen browser og ikke via for eksempel Chrome eller Safari.

Og det er nemlig dét, som gør det muligt for tech-giganten at se alle private oplysninger.

Bekræfter

TikTok bekræfter over for Forbes, at det er muligt for dem at overvåge, men de benægter at bruge det aktivt.

- Som andre platforme bruger vi en browser i appen til at give en optimal brugeroplevelse, men den pågældende Javascript-kode bruges kun til fejlfinding, løsning af fejl og overvågning af ydeevne - som at tjekke, hvor hurtigt en side indlæses, eller om den går ned, siger en talsmand for Tiktok Maureen Shanahan, ifølge Forbes.

Studiet viser ikke, hvorvidt TikTok rent faktisk bruger muligheden for at overvåge alle dine oplysninger, men viser blot, at de kan, hvis de vil.