Nyt studie: Vaccinen virker mod nye mutationer

Hele verden holder vejret i øjeblikket, og stiller spørgsmålet:

Hvordan virker vores vacciner mod de forskellige corona-mutationer, der spreder sig rundt omkring i verden? Det kedelige svar er, at vi ikke ved det 100 procent, men nu er en gruppe forskere kommet en smule nærmere et facit.

Det skriver The Guardian.

Holdet fra University of Oxford har undersøgt de såkaldte T-celler hos personer vaccineret med Pfizers vaccine, og her var resultatet lovende. T-cellerne reagerer nemlig stærkt imod virus, og det er et godt tegn.

Håb forude

Tidligere har andre studier indikeret, at vaccinerne ikke umiddelbart var lige så effektive mod den britiske og den sydafrikanske mutation, men de studier undersøgte ikke T-cellerne, der er hvide blodlegemer med en afgørende funktion i immunforsvaret.

Og det er den afgørende forskel, da de kan hjælpe dig med at beskytte dig mod en virusinfektion. Især den anden dose er afgørende, da der ifølge forskerne i 90 procent af tilfældene bliver dannet så mange antistoffer, at immunforsvaret kan neutralisere virus.

- Det beskytter dig ikke nødvendigvis mod at blive smittet, men det er meget sandsynligt, at den første dose vil gøre det meget lettere for immunforsvaret at levere et godt modsvar til næste gang. Også når det gælder de frygtede mutationer

Her får de første danskere coronavaccinen. Siden da har mange fået samme tur og endnu flere venter i de kommende måneder.

- Vi tror også, at det er årsagen til, at den anden dose giver et godt antistof-modsvar, fordi T-cellerne er klar til at reagere med det samme, siger virolog William James til The Guardian.

Han understreger dog samtidig, at der ikke er nogen garanti for, at du ikke bliver syg, hvis du bliver smittet med en af de nye varianter. Men han beskriver vaccinen som en god ting for dit immunsvar, der får et redskab til bekæmpe en eventuel virus.

2,68 procent vaccineret

Den seneste opgørelse fra SSI viser, at 156.397 danskere er færdigvaccinerede, siden vaccinationerne begyndte i slutningen i december. Det svarer til 2,68 procent af befolkningen.

Derudover har 50.195 personer påbegyndt vaccination, men mangler stadig at blive færdigvaccineret.

Med de vacciner, der indtil videre bruges herhjemme, skal der to vaccinedoser til for at opnå den mest effektive beskyttelse mod coronavirus.

