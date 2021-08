Nyt studie viser lige så god beskyttelse ved krydsvaccination

Man har fået en god beskyttelse mod coronavirus, hvis man er en af de knap 150.000 personer i Danmark, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen og andet stik med enten Pfizer- eller Moderna-vaccinen.

Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI).

Studiet viser, at fra 14 dage efter andet stik reduceres risikoen for smitte med coronavirus med 88 procent sammenlignet med uvaccinerede personer.

Dette er sammenligneligt med den beskyttelse på 90 procent, som to doser af Pfizer-vaccinen tidligere har påvist i et dansk studie.

- Det tyder på, at de sundhedspersoner, som har fået tilbudt først AstraZeneca-vaccinen og efterfølgende en anden vaccine, er lige så godt beskyttet som dem, der startede ud med at få et program med mRNA-vaccinerne, siger Tyra Grove Krause, som er konstitueret faglig direktør i SSI.

Ingen coronarelaterede indlæggelser eller dødsfald fandt sted efter vaccination med to forskellige vacciner. Det var derfor ikke muligt at estimere effektiviteten for de to udfald i studiet.

Effekten ved at få to forskellige vacciner er blevet undersøgt i perioden fra 8. februar til 23. juni.

Efter midten af februar var det varianten B.1.1.7 - før kendt som den britiske variant - der var den dominerede coronavariant i Danmark.

Delta-varianten, der efterfølgende har overtaget som den dominerede variant, udgjorde en meget lille andel af coronatilfældene i perioden for studiet.

Ifølge SSI er det derfor ikke muligt at sige noget om beskyttelsen mod Delta-varianten af det kombinerede vaccinationsprogram.

- Studiet siger ikke noget præcist om, hvor godt det her program (krydsvaccination, red.) virker imod Delta-varianten, men der er umiddelbart ingen grund til at tro, at det skulle virke ringere.

- Men det er ikke undersøgt i dette her studie, siger Tyra Grove Krause.

Seruminstituttets forskere fortsætter med at undersøge vaccineeffektiviteten.

Det er primært personale i sundhedssektoren og personer, som varetager en kritisk funktion, som har fået første vaccination med AstraZeneca-vaccinen.

Ifølge SSI har 144.360 personer i Danmark fået første stik med AstraZeneca-vaccinen. Af dem har 88.050 og 48.501 personer fået andet stik med henholdsvis Pfizer- og Moderna-vaccinen.

AstraZeneca-vaccinen blev tidligere i år taget ud af vaccinationsprogrammet i Danmark, men har siden maj været mulig at vælge i en tilvalgsordning.

Baggrunden for at tage den ud er risiko for en sjælden, men alvorlig bivirkning ved at blive vaccineret med vaccinen.

Sygdommen kaldes vitt. Den er kendetegnet ved, at man ser en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.