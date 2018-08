Nyt tilfælde af mæslinger i København

Statens Serum Institut har konstateret endnu et tilfælde af mæslinger

Det oplyser Serum Instituttet på sin hjemmeside.

En kvinde fra Københavnsområdet, som ikke blev vaccineret mod mæslinger som barn, blev syg 1. august og indlagt den 6. august.

I starten af juli var hun på ferie i Kroatien, og smitten kan have fundet sted der. I forhold til inkubationstiden, som normalt er 9-10 dage, kan det dog ikke udelukkes, at smitte kan være sket i Danmark. Mæslingevirus har vist sig at være af typen D8, som tidligere er set i Danmark.

Tilfældet er det 5. tilfælde i Danmark i år, og alle patienter har været fra københavnsområdet.

Læger i københavnsområdet opfordres i den kommende tid til at være ekstra opmærksomme på symptomer forenelige med mæslinger.

Det er det andet tilfælde på kort tid, da en mand i mandags fik konstateret mæslinger efter en ferie til Filippinerne.

Det fik SSI til at opfordrer alle rejsende, der havde været i Københavns Lufthavn på samme tidspunkt som den sygdomsramte, til at være ekstra opmærksomme på symptomer for sygdommen.

Statens Serum Institut understreger, at de to tilfælde ikke har noget at gøre med hinanden.