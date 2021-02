Nyt tilfælde af sydafrikansk coronavariant

Sundhedminister Magnus Heunicke oplyser, at der er fundet endnu et tilfælde af den sydafrikanske coronavariant i Danmark

Antallet af bekræftede tilfælde af den sydafrikanske coronavariant B.1.351 er nu på 11.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke i Twitter-opslag.

Han oplyser, at den smittede har været i udlandet og testede negativ inden hjemrejse til Danmark.

Den smittede testede herefter positiv, da person landede i Danmark.

'Myndighedernes sekventering har ført til fund af det nu 11. tilfælde af den sydafrikanske variant B.1.351. Den smittede blev testet negativ inden flyrejse, men positiv efter indrejse i Danmark. Den smittede har været i isolation.'

B.1.351 blev første gang konstateret i Danmark, da danskere kom hjem fra Østafrika, Vestafrika og Dubai og var smittede med coronavarianten.

Den sydafrikanske variant kan ifølge Statens Serum Institut (SSI) have nedsat følsomhed over for antistoffer.

Derfor kan den dermed påvirke effekten af coronavaccinerne, men SSI fortæller, at vaccinerne forventes at virke mod varianten.

B.1.351 blev første gang konstateret i Sydafrika 18. december, men den er dog fundet i prøver helt tilbage fra oktober.