Nyt trick: Få fred for fluerne i sommervarmen

Hvis du er træt af de irriterende fluer, så er det her billige trick måske lige noget for dig. Ekstra Bladet har selv afprøvet tricket - og det virker

Du skal bruge en gennemsigtig plastikpose helst med lukkemekanisme, noget citronsaft, lidt salt og nogle småmønter. Når denne kombination sættes sammen på den rette måde og hænges op i haven, flygter fluerne skræmt væk, og du kan sidde i fred og ro og spise din mad eller nyde en kølig tuborg, uden at blive invaderet af irriterende fluer.

Det lyder næsten som en plan, som Egon fra Olsen Banden kunne have fundet på. Men det virker angiveligt ganske godt og bliver jævnligt brugt i sydamerikanske lande, heriblandt i Mexico.

Det skriver flere medier heriblandt Instructables, nx2, Treehugger og idenyt.dk

Fri for fluer i tre uger

Ekstra Blads-journalisten Marie Nørgaard har selv afprøvet det simple og miljøvenlige trick, og hun har konstateret, at det virker og er ganske effektivt.

- For tre uger siden, fik jeg øje på et opslag på facebook, der beskrev metoden. Og tænkte, at det ville jeg prøve. Vi havde nemlig en del irriterende fluer i køkkenet og på terrassen, fortæller Marie Nørgaard og tilføjer:

- Jeg fandt en frysepose i skuffen og hældte vand i den og smed derefter tre mønter ned i posen. Så hængte jeg posen op i et åbent vindue mellem vores køkken og vores terrasse. Og der gik kun ganske kort tid, så var alle fluerne væk, siger Marie Nørgaard, der fik stor succes med sit 'skræm fluerne væk projekt', selv om hun hverken brugte citronsaft eller salt, som angiveligt kan forstærke skræmme-effekten, fordi det er med til at gøre mønterne lidt mere skinnende.

Fluerne bliver skræmt af de skinnende mønter

Umiddelbart virker det, som om at metoden med vandposen er utrolig mærkelig. Men der er faktisk en udmærket forklaring bag. Fluer bryder sig ifølge Treehugger.com ikke om at være i nærheden af bevægelse, som de opfatter som en mulig fjende. Vandet i posen virker som en forstærker af refleksioner, bevægelser og farver for fluernes øjne. Og det skræmmer dem væk.

Marie Nørgaard læste i øvrigt også om tricket med den brune papirspose, der skræmmer hvepsene væk, som Ekstra Bladet også har skrevet om. Det kastede hun sig også over.

- Det har været et par gode uger i sommerhuset uden hverken hvepse eller fluer, siger Marie.

Se også: Olufs simple trick mod hvepse går Danmark rundt: - Det er helt sindssygt

Når man har konstrueret sin vandpose, kan man hænge den op, hvor som helst man føler sig generet af fluerne. Det kan være i en lille læsekrog i haven, hvor du plejer at nyde din morgenkaffe. Eller det kan være i nærheden af det bord på terrassen, hvor man spiser frokost.