Nyt udbrud af ebola er bekræftet

Et nyt udbrud af den farlige sygdom ebola er registreret i DRCongo.

Det seneste udbrud af sygdommen har kostet 125 mennesker livet. Det oplyser sundhedsminister Oly Ilunga lørdag aften.

- Vi kender endnu ikke det fulde omfang, men vi ved, at sygdommen brød ud i Mangina og nu er nået til Beni, siger ministeren.

Der er cirka 20 kilometer mellem de to byer. Beni ligger nær grænsen til Uganda, og her er situationen ifølge ministeren "bekymrende".

Fredag udtrykte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bekymring over det stigende antal smittede de seneste uger, især i Beni.

Det seneste udbrud af sygdommen er det tiende udbrud i landet, siden ebola først blev registreret i 1976.

Uvidenhed om det dødelige virus har betydet, at dele af befolkningen længe har været mistænksomme mod sundhedsarbejdere udefra.

Flere udenlandske arbejdere er blevet overfaldet, og myndighederne har måttet skærpe arbejdernes sikkerhed, siger sundhedsministeren.

I starten af oktober blev to Røde Kors-medarbejdere overfaldet til en begravelse og en tredje angrebet med sten.

Derudover stikker mange af dem, der har været i kontakt med ebolasmittede døde, af, fordi de frygter, hvad sundhedsarbejderne vil gøre ved dem.

Seneste stak en familie af med en rustvogn og en kiste til en af deres afdøde slægtninge, fordi de selv ville begrave ham.

Men liget af en, der er død af ebola, er en af de farligste smittekilder. Og næste dag mødte flere af de pårørende op på sygehuset for at blive vaccineret.

Her påstod de, at de ikke havde været i kontakt med liget. I flere områder i Afrika er der ellers tradition for, at den afdødes pårørende vasker og rengør liget, fortæller Patrick Kyana, der bor i Beni.

- Det er en vanskelig situation. Kan du forestille dig, at din søn dør, og nogle fremmede så kommer og nægter dig at hjælpe til ved begravelsen? I Afrika har vi stor respekt for døden, siger han.

- Problemet er, at vi ikke har vidst nok om ebola. Vi så bare, at de her Røde Kors-folk kom og tog de døde med sig og begravede dem uden at inddrage de pårørende.