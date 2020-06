Nyt udbrud: En halv million mennesker isoleret

Et nyt udbrud af coronavirus har fået de kinesiske myndigheder til at isolere et stort område

Efter at have formået at få kontrol over spredningen af coronavirus, står Kina nu over for et nyt, stort udbrud af virussen. Denne gang ved hovedstaden Beijing og den nærliggende provins Hebei.

Og det har fået de kinesiske myndigheder til at handle hurtigt og effektivt og isolere området Anxin, der ligger omtrent 150 kilometer fra Beijing.

Totalt kontrolleret

En talsmand siger, at området vil blive isoleret på samme måde, som Wuhan-provinsen blev det tidligere på året, og det vil blive 'totalt lukket og kontrolleret', ifølge AFP.

Det betyder konkret, at kun et medlem fra hver familie kan forlade sit hjem én gang om dagen for at købe nødvendigheder såsom mad og medicin.

Der bliver gennemført millioner af tests i Beijing, der lige nu står overfor et nyt udbrud af coronavirus. Foto: Ritzau Scanpix.

Stammer fra supermarked

Isolationen og nedlukningen skyldes 14 nye virustilfælde i løbet af det seneste døgn i millionbyen Beijing. En tredjedel af alle smittetilfælde i Beijing kan i øvrigt spores til en madafdeling med levende dyr og friskslagtet kød i et bestemt supermarked.

Ansatte fra dette supermarked er sendt i karantæne i en måned, forlyder det fra de kinesiske myndigheder, skriver time24.news.

Siden midten af juni er 311 nye tilfælde registreret, og otte millioner er testet alene i Beijing.

På verdensplan er mere end 10 millioner mennesker registreret smittet med coronavirus. Af dem har 84.757 været i Kina, hvor de i alt har registreret 4641 corona-relaterede dødsfald.