Nyt udbud: Kan score 125 mio. på udviste asylansøgere

Det er snart et halvt år siden, at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Udlændingestyrelsen vil rykke 13 udviste udlændinge og asylansøgere, hvori der både var mordere og sædelighedsforbrydere blandt, ind ad bagdøren i den lille jyske by Sandvad.

Nu opgaven med den særlige indkvarteringsgruppe kommet i udbud og en kommende operatør vil kunne få 125 millioner kroner for at varetage opgaven fra 1. september 2022.

Sandvad vandt

Det fik hele byens omkring 1000 indbyggere til at sætte sig på bagbenene, da Ekstra Bladet i efteråret 2021 kunne afsløre, at det tidligere plejehjem i Sandvad snart skulle huse mordere og sædelighedsforbrydere.

Der har i over et halvt år været regelmæssige demonstrationer i Sandvad. Foto: Ernst van Norde

I snart et halvt år har byen demonstreret først dagligt, så ugentligt, både foran asylcenteret, men også foran Christiansborg.

Selv om Sandvad ikke kunne gøre Langeland kunsten efter og få stoppet indrykningen af de 13 beboere, fik de alligevel råbt så højt, at det kunne høres på Rådhuset i Vejle.

I vinteren 2021 var Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, nemlig ude og sige, at kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Vejle kommune - som er dem, Udlændingestyrelsen lejer bygningerne af - ikke vil blive forlænget som ellers aftalt grundet misinformation.

Derfor har Udlændingestyrelsen set sig nødsaget til at kigge efter andre muligheder for at huse de beboere, som ikke kan fungere på de ordinære indkvarteringssystem grundet deres psykiske lidelser og udadreagerende adfærd.

Udlændingestyrelsen har forsøgt at blive gode venner med borgerne i Sandvad. Blandt andet ved at sætte en vagt op i udvalgte tidspunkter - for eksempel når børnene cykler til og fra skolebussen. Foto: Ernst van Norde

Ny strategi

Måske belært af tidligere fejl har Udlændingestyrelsen denne gang undladt at købe et hus til 14 millioner på en ø eller forsøgt at smule beboere ind ad bagdøren.

Faktisk er opgaven med den særlige indkvarteringsgruppe netop kommet i udbud og en kommende operatør vil kunne få 125 millioner kroner for at varetage opgaven fra 1. september 2022 og til 31. august 2025 med mulighed for forlængelse en gang á 1 års varighed.

Kravene er, at der skal kunne huses op til 20 beboere med:

'Alvorlig psykisk sygdom, misbrugsproblematikker eller generelt afvigende adfærd, der i betydelig grad belaster de øvrige beboere på indkvarteringsstedet'.

Ved et beboertal på 20 personer, vil det give en årlig pris per beboer på cirka 1,5 millioner kroner.

Fristen for at byde sig ind på opgaven slutter 13 april klokken 12:00.

Det bliver en mærkedag for Sandvad

I Sandvad glæder de sig til at sommeren er forbi, og roen igen kan sænke sig i den lille by.

Kirsten Paugan glæder sig til at få trygheden tilbage. Foto: Ernst van Norde

- Der er noget mentalt positivt i, at man kan se, at der er en bagkant, der hedder senest 1. september, siger Kirsten Paugan, som bor i Sandvad og er en af dem, der har stået forrest i kampen mod udlændingestyrelsen.

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at de sender dem ud før september. Det er stadig meget ubehageligt at møde beboerne i bybilledet, og det ændrer sig ikke, trods der nu er en bagkant.

Selvom man på ingen måde kan sige, at det har været en nem tid for byen, er der alligevel kommet noget godt ud af det.

- Der er blevet skabt et helt andet sammenhold, end der var før. Vi står meget tættere og stærkere sammen som by nu. Og vi skal helt klar også fejre det, når beboerne flytter ud. Jeg tror faktisk, at det vil blive en mærkedag for Sandvad fremover, siger Kirsten Paugan.