Nyt uvejr på vej: Her kan der komme skybrud

DMI har udsendt risikomelding for hele Jylland og dele af Fyn

Mens det nordøstlige Sjælland onsdag flere steder blev ramt af voldsomme regnbyger, tyder noget på, at det natten til fredag og op ad dagen kan blive jydernes tur til at få større eller mindre mængder vand fra oven.

DMI har nemlig torsdag eftermiddag udsendt en risikomelding om, at der kan komme kraftig regn eller skybrud i Jylland og det vestlige Fyn. Meldingen er indtil videre gældende fra klokken 2 til klokken 12 fredag.

- Det, der kommer i nat, er noget, der popper op ude midt i Nordsøen, og så trækker det ind over den vestlige del af landet. Det er noget, der har en lidt anden fysik end det, vi har set de sidste par dage, og det er lidt sværere for os at forudsige, må vi erkende, siger vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fra DMI til Ekstra Bladet.

Landet bliver delt

Han fortæller, at DMI er overbeviste om, at der kommer en del regn og byger ind over især Jylland, men det er endnu uvist, hvor meget der kommer, og hvor intenst det bliver.

- Men det rammer den vestlige del af landet først, og det er derfor, det er her, der er risiko for kraftig regn og skybrud, siger han og tilføjer, at der også kan forekomme tordenvejr mellem bygerne.

Fredag forventer DMI umiddelbart, at landet i det hele taget bliver delt i to.

- Det er en drilsk situation, men lige nu forventer vi, at der øst for Storebælt kun lokalt kommer lidt nedbør, mens der vest for Storebælt kommer regn og byger de fleste steder, siger Jesper Eriksen.

DMI afventer nu og ser, hvor kraftigt uvejret bliver over Nordsøen, hvorefter man muligvis vil ændre risikomeldingen til et egentligt varsel, når det nærmer sig Danmark.