Nyt våben i tv-krigen: 'Helt sort'

Discovery Networks har valgt at lave kampagne i storcentre og andre steder for at advare kunderne mod YouSee

Krigen mellem Discovery Networks og YouSee har efterhånden udviklet sig til en skyttegravskrig, hvor de to parter skiftes til at kaste håndgranater over til fjenden.

Og nu har Discovery Networks taget et ny våben i brug.

Tv-udbyderen har valgt at sætte en række 'reklamer' op i storcentre og andre steder, hvor de advarer mod YouSee, som de kalder for 'See You'. Derudover har de oprettet domænet heltsort.dk, der oplister, hvad du går glemt af fra 1. januar.

Sådan ser kampagnen ud i landets storcentre. Privatfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med Discovery Networks, der forklarer, hvorfor de har valgt tage så drastiske midler i brug.

- YouSee bliver ved med at fastholde overfor deres 1,2 millioner kunder, at vi forhandler om Bland-Selv. Det er ikke korrekt. Som vi hele tiden har sagt, kommer vores 11 kanaler ikke til at indgå i YouSees Bland-Selv.

- Derfor føler vi os nødsaget til at tale med store bogstaver, når YouSee bruger deres dominerende markedsposition til at presse os ud af markedet, og ikke mindst gøre vores seere opmærksomme på, hvor de fremadrettet kan se vores kanaler, når det nu ikke bliver på YouSees platform, siger administrerende direktør Christian Kemp til Ekstra Bladet.

Samtidig langer han ud efter YouSee, som han kalder en pengemaskine.

- I bund og grund har TDC forsøgt at spinne sin nye pakkestruktur som om, de tilbyder “større fleksibilitet og kvalitetsindhold” til de danske TV-seere. Men kundernes reaktion de seneste to uger har vel egentlig vist, at ingen tror på det. Det er heller ikke virkeligheden.

- Lad os ikke glemme, hvem som kontrollerer TDC, det er australske bankfolk. Ingen af dem bekymrer sig i virkeligheden om, hvilket indhold danskerne ser. Det, de bekymrer sig om, er hurtig profit for enhver pris, siger Christian Kemp.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med med YouSee-direktør, Jacob Mortensen, der er ærgerlig over kampagnen.

- Dels så er vi ærgerlige over tonen i deres kampagne, og så er det nogle ting, som ikke helt passer. Ingen kommer til at opleve sort skærm, som de skriver. Selv uden Discovery Networks kanaler vil vi stadig have landsholdsfodbold, Superliga og OL.

- Kvalifikationen til EM slutter inden 1. januar. Slutrunden til sommer bliver vist på DR og Viasats kanaler. Derudover ligger to ud af tre Superliga-kampe på Viasats kanaler, ligesom DR har rettighederne til halvdelen af OL, siger Jacob Mortensen.

- Hvad mener du om, at Discovery Networks siger, at TDC er drevet af australske bankfolk, der kun tænker på profit?

- Det her handler ikke om ejerskab. Det handler om ændringer i danskerens medieforbrug. Vi ser mindre flow-tv, og Discovery Networks kanaler oplever faldende seertal. Det er primært det, der driver os, siger Jacob Mortensen og tilføjer, at YouSee stadig gerne vil samarbejde med Discovery Networks om en Bland-Selv løsning

Hele konflikten startede, da YouSee meldte ud, at Discovery Networks' kanaler ikke længere vil være en del af YouSees pakkeløsninger.

De skal derimod være en del af tv-gigantens bland selv-univers, hvis de altså kan blive enige om en aftale.

Hvis de kan blive enige om en løsning, ender Discovery Networks' kanaler i bland selv-afdelingen, hvor kunderne køber sig til et antal point, som kan bruges på streamingtjenester og tv-kanaler.

'Det vil være meget uheldigt for mange kunder hos TDC og YouSee, når YouSee bliver til NoSee. Men det danske medielandskab er i forandring, og heldigvis har vi en lang række stærke distributionspartnere på det danske marked, der sætter pris på sine kunder og partnere,' skriver Christan Kemp til Ekstra Bladet.

Helt konkret betyder ændringerne, at Kanal 5 ryger ud af grundpakken, mens TV2 Charlie kommer ind. Derudover bliver TV3 Sport, TV3 Max, Viasat Ultra HD og TV2 Sport en del af mellempakken, mens filmkanaler fra Viasat og C More bliver en del af fuldpakken.

Ud ryger alle Discovery Networks' kanaler.

Det er vi kede af

Ekstra Bladet har tidligere talt med YouSee-direktør Jacob Mortensen, der fortæller om tankerne bag planerne.

- De tre pakker - grundpakken, mellempakken og fuldpakken - laver vi ændringer i. Det gør vi, fordi vi arbejder på at få en fleksibel adgang til det bedste tv, hvor man selv kan vælge, hvad man vil have adgang til.

- I vores faste pakker kan vi se, at der er en ændret adfærd i forhold til efterspørgslen. Kunderne ønsker mindre flow-tv og mere streaming, og så former vi pakkerne efter, hvad der bliver efterspurgt, siger han til Ekstra Bladet.

- Men kan du ikke godt se, at det ser lidt mærkeligt ud, at det er alle Discovery Networks' kanaler, der ryger ud?

- Vi ændrer vores pakker, fordi efterspørgslen har ændret sig. Du kan jo stadig få Discovery Networks' kanaler i vores fleksible bland-selv-univers, siger han til Ekstra Bladet uden at forholde sig til, at de stadig ikke er blevet enige om en aftale med Discovery Networks, og der er en reel mulighed for, at de trækker deres kanaler fra YouSee.

- Hvad synes du om Discovery Networks' reaktion?

- Jeg ser Discovery Networks som en lang og god partner, som vi har haft i mange år, så det er vi naturligvis kede af. Jeg håber, at de også er en del af fremtidens tv-produkt hos YouSee. Vi har en løbende dialog med Discovery, og vi er stadig i forhandlinger med dem, siger Jacob Mortensen til Ekstra Bladet.