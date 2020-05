Nyt våben mod coronavirus i Danmark

Mobile testkøretøjer bliver nu taget i brug i kampen for at understøtte smitteovervågningen i Danmark

15. maj tager de danske myndigheder et nyt middel i brug i kampen mod coronavirus.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

En række mobile testkøretøjer vil blive taget i brug, og den første tur bliver kørt på Sjælland fredag.

For at kunne opspore smittekæder overalt i landet har vi brug for decentrale løsninger, så vi kan teste et bredt udsnit af befolkningen. Vi har et lavt smittetryk i Danmark, og vi er nu et af de lande i verden, der har testet flest personer pr. indbygger.

- Det skal vi fortsætte med, og her kan det mobile testkøretøj spille en vigtig rolle i forhold til aktiv smittesporing, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Testkøretøjerne skal især bruges til svækkede borgere, ligesom de skal bidrage på steder, hvor der ikke er testfaciliteter.

- Test og sporing er vigtige elementer i den nationale teststrategi nu, hvor vi skal ruste os til en længere periode med corona i Danmark, samtidig med at vi genåbner samfundet, siger Magnus Heunicke.

Ny styrelse

Tirsdag blev det meldt ud, at Danmark opretter en ny styrelse, der skal håndtere coronavirus.

- Den nye styrelse skal tage sig af det praktiske, logistikken og det samfundsmæssige beredskab. Det vi kan se nu, at en virus starter som et sundhedsmæssig udfordring, men ender med at være et problem for hele samfundet, fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde.

Det er planen, at den nye styrelse skal være klar i august.

Der er nye tiltag på vej omkring test og sporing af kontakter til coronasmittede, bebudede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag formiddag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

