Nyt vaccinationscenter: - Vil lette presset

To dage om ugen vil det være muligt at benytte sig af det nye vaccinationscenter, som vil poppe op i Birkerød. Og det vil man kunne allerede fra 5. maj. Centeret kommer til at ligge i Søndervangshallen - som er tæt på både bus og tog - og der vil være mulighed for at bestille vaccinationstid fra centret på vacciner.dk.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Flere muligheder til borgerne

Formanden for sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt (K), mener, det vil lette det pres, der lige nu er på andre vaccinationscentre i regionen.

- Det er dejligt, at regionen i næste uge kan åbne endnu et vaccinationscenter. Jeg er glad for, at der allerede er stor søgning til centret. De 500 tider på åbningsdagen er allerede booket, fortæller han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Borgere i Nordsjælland får flere muligheder for at blive vaccineret i deres lokalområder.

Op til 1500 borgere om dagen

Det nye vaccinationscenter er en lillebror til regionens store center i Hillerød, som i marts har oplevet et massivt pres på kapaciteten.

Men selvom det er lillebroren, vil centeret i Birkerød kunne vaccinere op til 1500 borgere om dagen. Åbningstider og antal vaccinationer kommer dog til at afhænge af vaccineleverancer og regionens planlægning.

Centret i Birkerød bliver det ottende vaccinationscenter i Region Hovedstaden, og der er planer om et niende allerede i maj.

- I slutningen af maj kommer der endnu et vaccinetilbud i Frederikssund, siger Christoffer Buster Reinhardt.