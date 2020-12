Nyt vaccine-bookingsystem åbner for udvalgte borgere

Et vaccine-bookingsystem åbner efter nytår for udvalgte borgere. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Når det er din tur til at få en vaccination, går du ind og booker tid på vacciner.dk. Den er styret centralt og åbner kun for personer, der har et af de cpr-numre, der nu tilbydes vaccination,' siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.

'Vaccination bliver foretaget på et af de regionale vaccinationscentre. Når du har fået din første vaccination, reserverer systemet plads til stik nummer to, som skal foretages 21-28 dage efter,' fortsætter han.

Bookingsystemet vil være elektronisk og vil kun være åbent for personer, der har fået et brev om tilbud om vaccination. Når man får tilbudt vaccination mod coronavirus, får man samtidig information om, hvornår man kan blive vaccineret, og hvordan tidsbestilling foregår, fremgår det af pressemeddelelsen.

Søndag blev de første danskere vaccineret mod coronavirus på fem forskellige plejehjem.

'Det er en historisk dag. Da epidemien ramte Danmark tilbage i februar, regnede jeg ikke med, at vi i dag, blot ti måneder senere, ville være i gang med at vaccinere de første mod covid-19,' udtaler Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.

'De seneste uger har vi arbejdet hårdt på tværs af sundhedsmyndigheder, regioner, kommuner og praktiserende læger for at få udrullet vaccinerne i dag. Det er en imponerende indsats. Tak til alle.' siger han.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) satte ord på den historiske begivenhed tidligere søndag.

- Det er en månelanding i den her kamp mod corona, det er det simpelthen, sagde hun på et pressemøde på Marienborg.

- Januar og februar bliver nogle hårde måneder, i værste fald de hårdeste, vi har oplevet under denne pandemi, fortsatte hun.

- Men vi begynder vaccinerne, og det betyder, at hvis alt går som planlagt, så betyder det, at vi kan begynde at yde en større beskyttelse. Jo flere, der bliver vaccineret, des hurtigere kommer vi igennem det her forløb.

