Nyt varsel: Flere bliver ramt af voldsomt vejr

Mandag morgen lød meldingen fra DMI, at den sydvestlige del af landet omkring kommunerne Esbjerg, Tønder, Ringkøbing-Skjern og Varde ville blive ramt af vindstød af stormstyrke, mens resten af landet ville gå forholdsvis fri for voldsomt vejr.

DMI har dog valgt at udvide deres varsel mandag aften, da de nu forventer, at et større område af Danmark vil blive ramt af voldsomt vejr i løbet af tirsdag.

På Fyn er det kommunerne Middelfart, Nordfyn og Kerteminde, og på Sjælland er det Odsherred, Kalundborg og Slagelse. Derudover forventes også Samsø at blive ramt.

- Det starter klokken cirka ni på vestkysten og varer til klokken 18. De øvrige egne vil blive ramt fra klokken 14 til 19, siger vagthavende meteorolog, Martin Lindberg.

DMI forventer, at det bliver værst på vestkysten, hvor der også er udsendt varsel om forhøjet vandstand.

- Det bliver værst omkring Esbjerg og Blåvand i morgen eftermiddag, hvor de kan få vindstød op til 30 meter per sekund, siger Martin Lindberg.

Grænsen til orkan ligger ved cirka 33 meter per sekund.