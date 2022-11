Nyt varslingssystem i Danmark skal udvikles

Tyskland testede i går et nyt varslingssystem, som også vil blive indført i Danmark senere på året

Hvis borgere i Sønderjylland i går modtog en skarp advarselslyd på telefonen, var der ingen grund til at gå i panik.

Der var hverken fare på færde eller risiko for, at tyske hackere var i færd med at infiltrere din telefon.

Derimod er der tale om, at tyske myndigheder testede et nyt varslingssystem.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er et nyt mobilbasereret varslingssystem, der kan sende advarsler til alle borgeres mobiltelefoner i et område gennem dets telemaster, fremgår det af pressemeddelelsen.

Nyt system i Danmark

Også i Danmark er myndighederne i gang med at udvikle et lignende mobilbaseret system. Senere på året vil systemet blive testet i hele landet.

Men det er altså ikke på grund af øgede trusler fra udlandet, at man indfører systemet.

Det er på grund af et EU-direktiv fra 2018, oplyser Frederikke Thegler, der er kommunikationsrådgiver i Beredskabsstyrelsen.

Varslingssystemet bliver et supplement til sirenevarslingen i Danmark.

- Hvis du er i nærheden af en akut krise eller katastrofe, som udsætter en større del af befolkningen for livstruende fare, så vil man modtage en varsling. Det kunne eksempelvis være en større brand, siger Frederikke Thegler.