Nyt vikingefund - kan du spotte det?

Hidtil ukendte bygninger fra vikingetiden er blevet fundet i Nordvestsjælland.

Det skriver videnskab.dk.

Bygningerne blev dog fundet på lidt utraditionel vis. De blev fundet på Google Earth.

- Jeg sidder nogle dage inden jul sidste år og kigger på Google Earth. Vi har tidligere gjort nogle fund derude, så jeg tænkte, at jeg lige ville kigge efter, siger Michael Vennersdorf, museumsinspektør på Museum Vestsjælland, til Ekstra Bladet.

- Jeg kunne med det samme se, at der var tale om et vikingefund. Jeg tænke, at det måtte være løgn. Så jeg kiggede lige en ekstra gang, men den var god nok, det var helt fantastisk.

Det viser sig, at det er et såkaldt langhus og nogle grubehuse, som Michael Vennersdorf har fundet.

Fakta om vikingernes bygninger - Et grubehus var en lille bygning gravet halvt ned i jorden. Husene er blevet brugt fra omkring 200-tallet til 1300-tallet, og var typisk anvendt som værksted eller vævehytte. - Et langhus var en lang bygning med buede vægge. Langhuse fra vikingetiden var ofte brugt af personer med en høj status i datidens samfund. Kilder: Den store danske og Nationalmuseet.

Langhuset er cirka 35 meter, og det er et ret specielt fund, da man sjældent finder langhuse i den størrelse.

- Det er ikke noget, man lige finder hver dag, fortæller Michael Vennersdorf.

Et eksempel på en rekonstruktionen af et langhus er det ved Trelleborg. Foto: Colourbox

Perfekt tidspunkt

Det er ikke nyt inden for arkæologien, at man bruger satellitbilleder til at lave forhistoriske fund. Specielt i Jylland er det blevet brugt meget.

- I Jylland har de en anden jordbund end på Sjælland, så der er det lettere at se på sattelitbilleder, forklarer Michael Vennersdorf.

Men fordi Google Earths satellitbilleder er så god kvalitet, og de er taget på det helt rigtige tidspunkt, kunne arkæologerne fra Museum Vestsjælland gøre fundet.

- Vi var så heldige, at satellitbilledet er taget omkring første juni, og der modnes kornet. Og det er lige i den periode, hvor man kan se en farveforskel, fortæller Michael Vennersdorf.

- Der, hvor der har været banket pæle ned i jorden, vil kornet være længere tid om at modne. Derfor kigger vi efter de steder, hvor der stadigvæk er grønt, selvom resten af kornet er modnet og gult.

Nedenfor ses satellitbillederne, som Michael Vennersdorf gjorde det historiske fund på. Kan du selv se farveforskellene og finde de forhistoriske bygninger? Svarende er markeret, hvis du trækker i billedet.

Må vente med udgravning

Selvom Michael Vennersdorf og resten af Museum Vestsjælland er begejstrede for fundene, så må de væbne sig med tålmodighed.

- Når man gør sådan et fund, har man bare lyst til at trække i tøjet og begynde at grave, men vi må vente lidt endnu, fortæller han.

Museet skal nemlig igennem en længere fase, hvor de først skal have tilladelse til at grave i jorden af jordejeren, og så skal de også diskutere, hvordan de præcist vil gribe udgravningen an.

Men selvom museet ikke har startet udgravningen endnu, så har de allerede nu stærke formodninger om, at de nye fund kan kædes sammen med vikingefundene ved Tissø.

- Vedkommende, der har boet i det langhus, vi har fundet, har uden tvivl kendt dem fra Tissø. De har begge to langhuse og repræsenterer derfor en magtelite i datidens samfund. Og selvom vi ikke kan sige det med sikkerhed, så har de højst sandsynligt kendt til hinanden personligt, fordi langhusene er så sjældne, fortæller Michael Vennersdorf.

Tissø-udgravningerne foregik fra 1995 til 2013. Udgravningerne viser flere bygninger fra omkring 500-tallet til midten af 1500-tallet.