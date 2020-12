Nytår uden raketter

Kurven over antallet af coronasmittede i Tyskland er skudt mod himlen, og den bliver ikke overstrålet af de millioner af raketter, som tyskerne traditionelt fyrer af, når de fejrer ‘Silvester’ - nytårsaften.

Salget af nytårskrudt forbydes nemlig i år. Det skriver den tyske avis Bild, som opremser ti indgreb i tyskernes hverdag, der onsdag indføres som reaktion på de høje smittetal i Tyskland.

- Vi er tvunget til at handle, og det gør vi nu, siger kansler Angela Merkel ifølge Bild om nedlukningen, som skal vare til 10. januar.

Det bliver altså en nytårsaften uden raketter for tyskerne, som ifølge den britiske avis The Guardian traditionelt fyrer 1,5 milliarder kroner af på nytårskrudt. Baggrunden for forbuddet skal søges i det høje antal tilskadekomne, som nytårsfejringen sædvanligvis fører med sig, skriver avisen.

Det i forvejen hårdt prøvede sundhedsvæsen risikerer at blive yderligere belastet af skader forårsaget af nytårskrudt, og den risiko vil Merkel og hendes regering ikke løbe.

Langt det meste af tyskernes nytårskrudt sælges ifølge The Guardian i dagene op til nytårsaften, hvorfor et forbud nu forventes at dæmpe festlighederne betragteligt. Skulle nogen ligge inde med et lager fra sidste år, må det kun skydes af på privat grund.

Forsamlinger af mennesker på gader og stræder vil blive opløst af politiet, og det bliver forbudt at nyde - eller bare drikke - alkohol på åben gade.

Det forbydes i øvrigt også at synge i kirker, synagoger og moskéer frem til 10. januar, og alle skal bære maske konstant og holde afstand på mindst halvanden meter, skriver Bild.

