Nytårsaften står for døren - Sådan undgår du skader på øjne, biler og hus

2021 er snart passé, og traditionen tro skal det nye år bydes velkommen med raketter, batterier, hundepropper, og hvad der ellers kan sige bang.

Hvert år sker der ulykker 31. december.

Men hvordan er man dækket, hvis ulykken sker? Og hvad er de bedste råd for at undgå skader?

Ekstra Bladet har talt med flere eksperter, der giver gode råd til den festlige aften.

Din forsikring dækker

Fra 27. december til og med 1. januar er det lovligt for almindelige danskere at skyde nytårskrudt af.

Hvis uheldet er ude, og en raket skulle lave skade på dit hus, bil eller (Gud forbyde det) dig selv eller dine børn, skal man ikke være bekymret i forhold til forsikringerne.

Det siger kommunikationschef ved IF-forsikringer, Birgitte Ringbæk.

- Som udgangspunkt dækker forsikringen, når uheldet er ude - også nytårsaften. Det er jo det, man som forsikringstager betaler for, siger Birgitte Ringbæk.

Et tænkt eksempel kunne være, at en raket er placeret i en flaske fem meter fra huset. Flasken vælter, og raketten flyver direkte gennem stuevinduet.

Selvom man kan diskutere, om det er forsvarligt at sætte en raket i en løs flaske tæt på huset, vil forsikringen som udgangspunkt alligevel dække skaden, siger Birgitte Ringbæk.

- Der bliver som hovedregel taget udgangspunkt i, at folk har handlet i god tro. Og her vil man sige, at personerne har gjort noget aktivt for at undgå skade ved at placere raketten i en flaske.

- Forsikringer er til, når uheld alligevel sker, selvom man har forsøgt sig med forholdsregler, siger Birgitte Ringbæk.

Dog er der én undtagelse - og det gælder, når der er tale om 'særlig grov uagtsomhed'.

- Det er meget sjældent, at vi taler om undtagelser, når det gælder forsikringer. Der skal virkelig være særlige omstændigheder, som er gældende, når der bliver talt om grov uagtsomhed.

- Det kan være, hvis man for eksempel laver noget strafbart eller er påvirket af euforiserende stoffer. Det står som undtagelser i de fleste forsikringspolicer, fortæller Birgitte Ringbæk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Samme antal alvorlige skader

Endnu vigtigere end at passe på huset, er at passe på sig selv og sine børn.

Antallet af skader sidste år var rekordlavt sammenlignet med årene før.

Helt præcist kom 165 til skade nytårsaften 2020/2021. Det er det laveste antal tilskadekomne siden midten af 90'erne.

Den positive udvikling mener produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, Kirstine Gottlieb, dog kan have noget med corona at gøre.

- Uden at vide, om det er hele forklaringen, har corona generelt sat en stopper for meget fest og mange mennesker samlet på ét sted, og det er nok også det, vi kan se i tallene fra 2020/2021, siger Kirstine Gottlieb.

Selvom det umiddelbart ser godt ud i statistikken - trods corona som en faktor - er der et men ...

Ud af de 165 ulykker var 25 så alvorlige, at de krævede mere behandling end den umiddelbare behandling på skadestuen.

Og det antal er stort set det samme som de seneste år.

- Det er jo glædeligt, at de mindre alvorlige skader er faldet, men det er ærgerligt, at der ikke er tilsvarende færre af de alvorlige skader, siger Kirstine Gottlieb.

Bøder på 50.000

Men med den nye produktlov, som trådte i kraft 1. juli i år, har Sikkerhedsstyrelsen nu mulighed for at skærpe sikkerheden for farligt fyrværkeri, og det håber Kristine Gottlieb kan hjælpe på de alvorlige skader.

- Bare i år har vi testet 500 fyrværkeriartikler før sæsonen. 20 procent af dem blev kasseret, fortæller Kirstine Gottlieb.

Når Sikkerhedsstyrelsen tester fyrværkerier, er det blandt andet for at se, om fyrværkeriet antænder i korrekt højde og ikke for tidligt, og at det ikke vælter.

Udover testningen kører Styrelsen også en stor kontrol med forhandlere af fyrværkeri under salget.

Med den nye produktlov fra juli er bøderne for ulovligt fyrværkeri steget fra 10.000 til 50.000 kroner for blot én ulovlig enhed.

- Vi tror på, at danskerne godt kan finde ud af at skyde nytårskrudt af. Men det handler om, hvordan man bruger og håndterer krudtet. Derfor er det også særligt vigtigt for os at få fjernet de farlige produkter fra markedet, siger Kirstine Gottlieb.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dansk Blindesamfund - Gør det til et lovkrav at udlevere sikkerhedsbriller

Med promiller i blodet, mange kåde unge mennesker og hjemmelavet krudt i omløb, er den evige diskussion, om nytårskrudtet kun burde håndteres af professionelle og ikke af almindelige danskere.

Den påstand er landsformand for Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard, dog ikke enig i.

Ask Abildgaard, landsformand for Dansk Blindesamfund. Foto: Dansk Blindesamfund

Han mener, at der er andre ting, man kunne gøre til lovkrav i stedet for.

Ifølge Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital er det kun lidt over halvdelen af dem, der selv antænder fyrværkeri, der bruger sikkerhedsbriller. Af tilskuerne er det nede på 38 procent.

Og det er blandt andet her, Dansk Blindesamfund vil gribe ind.

- Det burde være et krav, at forhandlerne udleverer sikkerhedsbriller, når de sælger fyrværkeri, siger Ask Abildgaard, der i samarbejde med Louis Nielsen har delt gratis sikkerhedsbriller ud i dagene op til nytårsaften.

- Vi ved jo i Dansk Blindesamfund, hvor indgribende det er at miste synet i en ung alder. Og det er jo desværre unge - og især unge mænd - som ofte bliver ramt af alvorlige skader.

- Derfor burde der også være mere information om håndteringen af krudtet, når man køber det. Lidt at sammenligne med apoteket, hvor man får en vejledningen til medicinen, inden man tager hjem, fortsætter Ask Abildgaard.

Promillegrænse

Udover de to ovenstående tiltag, er formanden også fristet af, at det burde være ulovligt at skyde af, når man har en for høj promille. Men for mange restriktioner tror Ask Abildgaard også kan have modsat effekt.

- Det kunne være fristende at sætte en promillegrænse, ligesom når man kører bil, men det kan også blive for restriktivt. Men jeg synes, at det er værd at overveje.

- Men at udlevere et sæt sikkerhedsbriller ved hvert salg kræver ikke særlig meget af forhandlerne. Det handler om, at der absolut ikke må være nogen undskyldninger for ikke at bruge brillerne, slutter Ask Abildgaard sammen med en kæmpe opfordring til alle, der skal ud og skyde af.

- På med brillerne, så snart du træder ud ad døren.