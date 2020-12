Nytårskrudt deler vandene

Diskussionen er ikke ny, men den er med stigende intensitet højaktuel på årets sidste dag.

Således også i dag, hvor det nye år - og håbet om en coronafri fremtid - skal bydes velkomment med så megen fest og farver, som restriktionerne tillader.

Men mens et forsamlingsforbud på maximum 10 personer lægger en naturlig dæmper på utallige nytårsfester, så er banen fortsat fri i forhold til at skyde nytårskrudt af for adskillige hundrede millioner kroner. Flere millioner danskere forventes således at give den et ekstra knald nu, hvor så mange andre frihedsrettigheder er midlertidigt inddraget.

- Jeg kan godt frygte, at folk giver den mere gas med fyrværkeriet netop i år, siger Susanne Zimmer, der er sundheds- og miljøordfører for Frie Grønne.

Om knap to uger håber hun og hendes parti dog, at første skridt til et forbud mod, at private skyder fyrværkeri af også i nytårsdagene kan tages. Det sker, når Folketinget skal førstebehandle Frie Grønnes forslag om at få gjort endelig op med en aktivitet, som ifølge kritikerne er lig med alverdens ondskab i form af skader på uskyldige børn, dyremishandling og miljøsvineri.

Direktør i Fyrværkeribrancheforeningen, Karsten Nielsen, har hørt sangen før, og han lyder ikke som én, der ryster på hånden over Frie Grønnes indledende forsøg på at give hans levebrød en mavepumper 13. januar.

- Danskerne er sådan cirka delt i to halvdele i denne diskussion, men de 50 procent, der går ind for et totalt forbud for privates brug af fyrværkeri larmer mere, fordi de argumenterer på sociale medier og har opbakning blandt et flertal af landets journalister, siger Karsten Nielsen.

Uansvarligt intet at gøre

Mens fyrværkeri for privatpersoner er forbudt i lande som Australien og i flere stater i USA, og det er underlagt mere restriktive regler i lande tæt på os som Holland og Tyskland, så kan selv den mest plørefulde dansker i princippet jonglere med raketterne uden nogen form for kontrol fra myndighederne.

- Sidste år registrerede man alvorlige skader som følge af nytårsfyrværkeri på 27 personer. Heraf var de ni børn under 18 år, altså en tredjedel af dem med alvorlige skader. Derudover mener vi, at der er flere andre argumenter for, at nytårskrudt og fyrværkeri kun skal håndteres af professionelle personer, siger Susanne Zimmer og fortsætter:

- Både tamme og vilde dyr lider under det og byer og natur hærges af miljøbelastende affald, som ofte ikke samles op.

Myndigheder og plejepersonale har i de senere år oplevet ved flere lejligheder at blive beskudt med fyrværkeri, når de har skullet gøre deres arbejde. Her er politi og brandvæsen i skudlinien, da de blev beskudt med fyrværkeri i forbindelse med en lejlighedsbrand i Folehaven i Valby ved København. Foto Kenneth Meyer

Frie Grønne mener også, at straffen for salg af ulovligt fyrværkeri bør skærpes.

- Vi går ikke og tror, at vi kan ændre en lang tradition med et snuptag, det skal ske via en holdningsændring, og der her er et skridt i den rigtige retning. Det ville være politisk uansvarligt ikke at forsøge, tilføjer Susanne Zimmer.

For stort et skridt

De seneste år har danskerne købt fyrværkeri i nytårsdagene for lidt over 400 millioner kroner. Direktør i Fyrværkeribrancheforeningen, Karsten Nielsen, mener, at Frie Grønne skyder langt forbi med deres forslag.

- Langt de fleste danskere forstår at behandle fyrværkeri med respekt og omtanke, men her kan man tale om, at det er de få, der ikke kan, som risikerer at ødelægge det for det store flertal, siger Karsten Nielsen.

Trods den tilbagevendende - og tiltagende - diskussion om emnet de seneste år ser det ud til, at Frie Grønne står ret alene med en holdning, som rundt regnet deles af halvdelen af befolkningen.

- Der er jo sket begrænsninger de senere år, men det sidste skridt, som vi foreslår, tror jeg er for stort for de fleste på Christiansborg, siger Susanne Zimmer.

- Tror du ikke, det bunder i, at mange danskere - og politikere - synes, at staten bestemmer rigeligt i forvejen?

- Hvis det ikke gjorde skade på uskyldige som børn og dyr, var det en anden sag, men her er det fair at begrænse friheden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------