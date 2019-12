Nytårsvejret i fare

Der er risiko for, at synet af fyrværkeri udebliver på nytårshimlen i store dele af landet

Synet af farverigt fyrværkeri på den mørke nytårshimmel risikerer at udeblive i år flere steder i landet som følge af skyet og tåget vejr.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

Dagen inden nytårsaften vil en svag koldfront fulgt op af kraftig nordvestlig vind give anledning til kraftige vindstød i hele landet. Især i de nordlige dele af landet vil vindstødene være kraftige, og det fortsætter i løbet af nytårsaftensdag, hvor det dog vil aftage i løbet af dagen.

- Når solen går ned, vil det stille og roligt tætne med skyer og tåge især i den sydlige del af landet. Om aftenen vil det tage til, og hvis det er tåget, kan man slet ikke se fyrværkeriet. Der vil være størst mulighed for at se noget fyrværkeri i de nordlige egne af landet, siger vagthavende meterolog Mette Wagner.

DMI forklarer, at vejret giver anledning til at være ekstra forsigtig med nytårskrudtet.

- Vejret kan gøre det svært at få navigeret rigtigt med sine raketter, så man skal være ekstra varsom. Det er dog godt, at vinden aftager, for hvis det blæste meget kraftigt, kunne det være decideret farligt, siger Mette Wagner.

Temperaturerne vil ligge mellem en og fire grader.

I den kommende weekend er vejret mest tørt og skyet, men også med lidt eller nogen sol enkelte steder. Vejret begynder også at nærme sig frysepunktet i løbet af lørdag, men vil i løbet af søndag stige til tre-otte grader.