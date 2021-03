Nyuddannet pilot blev næsepoder

Siden hun var barn, har Camilla Krag drømt om at blive pilot. For et år siden fik hun uddannelsen, men jobbet har stadig lange udsigter på grund af corona

Da 24-årige Camilla Krag blev færdiguddannet som pilot i marts 2020, havde hun ikke forestillet sig, at hun skulle arbejde som næsepoder.

Men sådan blev det.

- 8-16 job er ikke mig. Som pilot er arbejdstiderne anderledes, og hele verden er mit skrivebord, fortæller hun.

Men nu har coronaen i et år sørget for, at Camillas pilotuddannelse endnu ikke er blevet forvandlet til en pilotkarriere.

- Hvis jeg fortalte dig for halvandet år siden, at du ville leve af at stikke vatpinde i folks næser, ville du så tro mig?

- Jeg ville have grint af dig og fortalt dig, at det tror jeg fandeme ikke på. Det ville virke fuldstændig urealistisk. Næsepoder? Altså, det er slet ikke det, jeg skal være.

Et år med nedlukninger Torsdag den 11. er det præcist et år siden, landet blev lukket ned første gang.

Nyuddannet i en presset branche

Det er ikke nogen hemmelighed, at piloterne har det rigtig svært i coronatiden. Og de nyuddannede har det endnu sværere.

- Det er klart, at hvis 800-1000 piloter søger et job, så er jeg en af dem, der har mindst erfaring. Og det får man altså ikke job på, siger den 24-årige næsepoder.

Pilotuddannelsen er en uddannelse, du selv skal betale for. Det har Camilla også gjort. Det betyder, at hendes gæld lige nu er på 400.000 kroner. Og det var med gælden i baghovedet, at den lange vatpind blev fundet frem.

- Gælden skal jo betales. Og Randers kommune havde en fuldtidsstilling som poder. Jeg slog til, og jeg fik jobbet, fortæller den unge uddannede pilot.

Vil få coronaen væk

Selvom podningsjobbet ikke er Camillas drøm, er der alligevel en mening bag det hele.

- Lige nu hjælper jeg med at få gjort en ende på den her forfærdelige sygdom. Jo hurtigere, den forsvinder, jo hurtigere kan jeg komme ud at flyve, siger hun.

I slutningen af 2019, da corona for første gang landede i de danske medier, troede Camilla ikke, at det ville få så voldsomme konsekvenser, som det har fået.

- Visse vasse, tænkte jeg. Det er bare en forkølelse, og det er nok kun de mest udsatte, der skal isoleres.

- Sådan tænkte jeg i hvert fald. Virkeligheden slog min worst case scenario, og coronaen er jo meget værre end bare dét, fortæller Camilla.

Hvornår Camilla kan få sin drøm opfyldt og flyve verden tynd, er stadigvæk usikkert.