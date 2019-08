Obadele flygtede fra racismen i Vesten - nu bor han i Ghana

En uretfærdig anholdelse fik bægeret til at flyde over. Nu lever Obadele Kambon i Afrika og skal ikke længere se sig over skulderen i frygt

Efter at være blevet arresteret af politiet i det, Obadele Kambon mener var en politisk motiveret anholdelse, gad han ikke mere.

Han svor, at han ikke længere ville bo i USA.

I 2008 gjorde han alvor af det. Nu bor han i Ghana, og har ikke set sig tilbage siden.

Det skriver BBC.

Obadele Kambon, der er født i New York, opvokset i North Carolina og har en doktorgrad i lingvistik, fortæller, at han nu har opbygget et godt og stabilt liv i det afrikanske land, hvor han nyder den frihed og sikkerhed, han aldrig følte, han kunne få i sit fødeland, USA.

I Ghana føler han ikke længere et behov for at se sig over skulderen og frygte, at politiet vil stoppe ham - eller slår hans søn ihjel, som det skete med 12-årige Tamir Rice, der blev dræbt af politiet i en park i Cleveland i 2014 og blev et stort fokuspunkt for Black Lives Matter-bevægelsen i USA.

'Aldrig igen'

For Obadele Kambon flød bægeret over i 2007, hvor han blev anholdt og kom for retten i Chicago, hvor han på daværende tidspunkt boede. Han blev anklaget for at have en ladt pistol under bilsædet og for at have intentioner om at foretage et drive by-skyderi.

I virkeligheden, skriver BBC, var der tale om en pistol, der ikke var ladt, som han havde tilladelse til at bruge og opbevarede i i sit bagagerum efter at have brugt den til at sikre et camping-område.

Da han rystet sad i retssalen og lyttede til anklagerne, svor han: 'Aldrig igen vil jeg lade mig selv komme i kontakt med retssystemet, hvor korrupte, hvide politibetjente og en dommer kan fjerne mig fra min familie, kone og børn på baggrund af en hurtig indskydelse'.

Som at være hvid i Amerika

Obadele Kambon blev frikendt i sagen. Men han begyndte med det samme at spare penge op, og året efter flyttede den amerikanske universitetslærer til Ghanas hovedstad, Accra.

Hans kone, Kala, fulgte efter, og sammen har parret i dag tre børn - Amu, Kwaku og Akosua.

I 2009 påbegyndte Obadele Kambon sin doktorgrad i lingvistik på universitetet i Ghana. I dag underviser han på landets institut for afrikanske studier.

I det afrikanske land føler han sig ikke længere som et offer for den racisme, han mener hersker i de vestlige lande.

- Wow, det må være sådan her, det føles at være en hvid person i Amerika - bare at kunne leve uden at skulle bekymre sig for, hvad der vil ske med en, siger Obadele Kambon.