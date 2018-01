Obama får debut i nyt show på Netflix

Talkshow-værten David Letterman, der er kendt fra det amerikanske program, The Late Show, dropper nu sit otium til fordel for et nyt show på Netflix.

Efter snart tre på pension vil tv-værten igen på skærmen, og det gør han med noget af et comeback overfor noget af en gæst.

Når Netflix-programmet 'My Next Guest Needs No Introducion' starter den 12. januar, vil det nemlig ikke kun være med Letterman som vært, det vil også være med Barack Obama som gæst, der ikke har deltaget i et tv-interview siden sin præsident-karriere.

Det skriver CNN efter Netflix's nye annoncering fredag.

Obama har holdt lav profil, siden han flyttede ud af det Hvide Hus sidste år, pånær et par få interviews - heriblandt radio-interviewet med Englands Prins Harry.

Udover den tidligere præsident vil resten af showets gæster også have stor betydning.

Letterman vil både tale med George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey og Howard Stern.

Den nye serie vil udkomme en gang om måneden med i alt seks episoder, som hver vil består af 60 minutters samtale.

Siden Lettermann forlod The Late Show i 2015 på CBS, har han ikke arbejdet som tv-vært. Det laver Netflix nu om på.