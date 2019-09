Obama hylder Greta med 'fistbump'

USA’s tidligere præsident Barack Obama har mødt den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

I en opdatering på Twitter hylder Obama den unge svensker.

- Bare 16 år, Greta Thunberg er allerede en af planetens største forkæmpere, skriver han.

Obama har samtidig offentliggjort et foto, hvor han tildeler den svenske teenager sit berømte 'fistbump'.

Greta Thunberg er rejst til USA, hvor hun kræver handling fra verdens største økonomi og den klimaskeptiske præsident, Donald Trump.

Thunberg er ikke lige så kendt i USA, som hun er i Europa, men hun har alligevel travlt under sit ophold.

Amnesty International overrakte hende mandag organisationens fornemste pris, og onsdag er hun inviteret til at tale i Repræsentanternes Hus i Kongressen.

Thunberg ankom til USA 28. august efter at have sejlet til New York. Hun nægtede at flyve af hensyn til miljøet.

Hun skal deltage på klimatopmødet under FN's Generalforsamling i New York 23. september.