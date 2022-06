Obama indtager Skive

SKIVE (Ekstra Bladet): Så er Barack Obama på plads i Kulturcenter Skive, hvor den tidligere amerikanske præsident under stort sikkerhedsopbud skal holde foredrag for over 1000 gæster, der har betalt op mod 15.000 kroner for en billet.

Det er en lokal erhvervsmand med amerikanske rødder - Christopher Sorensen, direktør i den grønne industripark Greenlab i Skive - der stiller spørgsmål om blandt andet den grønne omstilling i lyset af Ukraine-krigen, lederskab og iværksætteri.

Fans dukket op

En af tilhørerne er 25-årige Nikolaj Bandholm Simonsen fra Mors.

Hele Nikolajs familie interesserer sig for Obama. Foto: René Schütze

- Vi har altid været meget interesserede i Obama i min familie, så vi måtte bare springe til, da muligheden opstod. Jeg har læst Obamas bøger og synes, at han var en meget jordnær præsident og en, jeg kunne relatere mig til. Han har en fed tilgang til tingene, en god humor, og jeg tror, at han altid er sig selv.

Advokat Anders Jessen Schmidt fra Skive var også på pletten.

Skive-advokat Anders Jessen Schmidt ser Obama som en præsident med afgørende betydning. Foto: René Schütze

- Det er en 'once in a lifetime opportunity', at en karasmatisk eks-præsident kommer til Skive. Det ville jeg ikke gå glip af. Jeg håber, at besøget kan være med til at promovere Greenlab, der jo er et fyrtårn for Skive, siger den 53-årige skibonit, der har denne forklaring for amerikanerens store popularitet på disse breddegrader.

- Han var på mange måder en skelsættende præsident - blandt andet med Obamacare som har 'appeal' til det danske sind. Jeg tror generelt, at vi danskere er mere til demokrater end til republikanere.

Thea Havemann, Andrea Kieffer og Sofie Myrtue, der alle er 18, var til foredrag sammen med 19-årige Sofie Bitsch.

De fire gymnasieveninder ser Obama som et stort forbillede. Foto: René Schütze

De syntes, at det var helt crazy at få muligheden for at lytte til den tidligere præsident, som de unge kvinder finder meget inspirerende.

- Vi fik først billetterne i går. Der var 13 fra vores gymnasium, der fik muligheden, og så var vi blandt de heldige, lød det fra kvartetten,

Flag i byen

Det er ikke kun foran Kulturcenter Skive, at Obamas besøg kan mærkes.

Unge som ældre var mødt frem for at modtage Obama i Skive. Foto: René Schütze

I byens gågade er der amerikanske flag i stort set alle butiksvinduer, ligesom der hænger skilte med teksten 'Obama i Skive: Yes We Can' over det hele.

Både Secret Service og dansk politi passer på Obama i Skive. Foto: René Schütze

Skive har ikke tidligere lagt jord til hverken en siddende eller tidligere amerikansk præsident. Det var kulturcenterets direktør, Knud Bjerre, der fik idéen for halvandet år siden.

- Jeg vil gerne sætte Skive på landkortet, så byen kan mærke en stolthed og leve op til Obamas slogan fra 2008: 'Yes We Can'.

Forventningsfulde skibonitter på vej ind til Obama. Foto: René Schütze

- Så kan vi vise omverdenen, at selvom vi er en lille provinsby med godt 20.000 indbyggere, kan vi godt lave noget og stræbe lidt højere, end vi gør til daglig her i jantelovens hovedstad, siger Knud Bjerre.

Obama var i København i fredags - i dag gælder det Skive. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Barack Obama var præsident i USA fra 2008 til 2016.

