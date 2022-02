Obamas danske darling afsløret

Tech-dronningen Sahra-Josephine Hjorth har med massiv gennemslagskraft portrætteret sig selv som en succesrig iværksætter og som en af de få kvinder, der er lykkedes i en mandsdomineret verden.

Med påstanden om, at hendes selskab Canopylab om få år vil være 6,5 milliarder kroner værd, er den 36-årige iværksætter blevet båret ind på en toppost i Dansk Industri, udvalgt til Obama Fondens program for Europas fremtidige ledere og udpeget til bestyrelsen for mediet Frihedsbrevet.

Kapitalindskud fra Mærsk Mc-Kinney Møllers barnebarn samt Saxo-stifteren Jørgen Balle Olesen, Vækstfonden og Innovationsfonden har manifesteret hendes succes, og hun har fået massiv positiv omtale i en lang række danske medier, der er blevet tryllebundet af hendes fortælling.

Men en række kilder med et stort kendskab til Canopylab og data fra Erhvervsstyrelsen tegner en helt anden fortælling. Den omhandler en nylig konkurs, regnskabsrod, forkert momsindberetning, tvivlsomme kundeforhold og oppustede brugertal på selskabets platform for digital læring.

Således blev Sahra-Josephine Hjorths personlige selskab Avalon Holding i sommer taget under konkurs - og senere blev Canopylabs datterselskab i en periode fra august til oktober 2021 sendt til tvangsopløsning. Der var ikke afleveret rettidigt årsregnskab. Men da det blev afleveret, viste det sig, at også bogføringsloven var overtrådt.

Tvivlsom markedsføring

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det meget begrænset, hvor mange kunder, som reelt har betalt for Canopylabs læringsplatform. På virksomhedens hjemmeside markedsfører man sig stadig med kundeforhold, som for længst er afsluttet eller slet ikke har givet penge i kassen.

Årsrapporterne for Canopylab - som er stiftet af administrerende direktør Sahra-Josephine Hjorth og hendes mand Christian Skræm Juul Jensen - bugner ligeledes af fejlslagne forventninger og årlige millionunderskud.

Det var Anders Fogh Rasmussens fond, som skaffede Canopylab-stifteren adgang til Obamas fond. Foto: Nato

Senest aflagte regnskab viser et underskud på fem millioner kroner i 2020, selvom Sahra-Josephine Hjorth i årsrapporten for 2018 lovede overskud i netop 2020. Det skulle være året, som brød med de konstante underskud, som selskabet har haft siden starten i 2015.

Også i årsrapporten for 2020 står nye løfter i kø.

'Vi forventer at nå en million brugere i november 2021', fremgår det af ledelsesberetningen, som også gentager direktionens og ejernes udtalte mål om at skabe en såkaldt 'unicorn ultimo 2026'. En unicorn (enhjørning) betyder i denne sammenhæng et selskab med en værdi på en milliard dollars. Altså 6,5 milliarder danske kroner om senest fem år.

Luftige løfter

Ifølge en række kilder, der har et stort kendskab til virksomheden, er luftige løfter sammen med oppustede påstande om kunder, brugere og efterspørgsel en typisk modus, som Sahra-Josephine Hjorth benytter overfor offentligheden og de investorer, som tilsammen har pumpet cirka 18 millioner kroner i Canopylab.

Derudover har Sahra-Josephine Hjorths selskab bl.a. lånt seks millioner kroner i Vækstfonden - og fået en bevilling fra Innovationsfonden på 14 millioner kroner sammen med blandt andre Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine Hjorth blev i december bestyrelsesmedlem i Mediehuset Frihedsbrevet, hvor Mads Brügger er direktør. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Ifølge Sahra-Josephine Hjorth er 6,7 millioner fra Innovationsfonden øremærket Canopylab. Derudover har andre offentlige kasser været med til at holde Canopylab kørende, selvom stifteren i medierne har fortalt en succeshistorie, hvor investorerne, kunderne og brugerne står i kø.

Eksempelvis bragte mediet It-Watch i februar sidste år en artikel om, at Canopylab havde fået en kapitalindsprøjtning på knap 10 millioner kroner fra blandt andre en finsk venturefond.

Men ifølge Sahra-Josephine Hjorth ville der komme en ny investeringsrunde i slutningen af 2021, hvor virksomheden ifølge hende ville være blevet to-tre gange mere værd.

- Vores mål er at rejse 15 millioner dollar (98 millioner kroner), sagde hun til It-Watch. Til flere medier har hun slået fast, at Canopylab har oplevet enorm vækst under coronapandemien. Flere tusinde skoler stod ligefrem i kø for at få hendes læringsplatform. Derfor forventede hun at have 100 ansatte ved det seneste årsskifte.

2 eller 100 ansatte?

Ifølge Erhvervsstyrelsen havde Canopylab dog blot to ansatte i november 2021 - og den store investeringsrunde er ikke blevet til noget.

Men trods den store vækst under pandemien søgte og modtog Canopylab Covid-19-kompensation på 582.000 kroner fra staten i 2020.

Der findes talrige eksempler på, at Sahra-Josephine Hjorths offentlige udmeldinger vækker mystik. Eksempelvis i en podcast om kvindelige iværksættere fra maj 2020, hvor hun udtalte følgende:

- Vores platform (produkt) bliver brugt i store medievirksomheder, fx herhjemme i Danmark.

Nichemedie spildte 200.000

Altinget er det eneste danske medie, som Ekstra Bladet har kunnet identificere som betalende kunde hos Canopylab. Formentlig den første betalende kunde. Den daværende ledelse blev med en masse varm luft og smarte udtryk overbevist om, at platformen var nyttig for Altingets branchenetværk. Ekstra Bladet erfarer, at Altinget betalte 200.000 kroner eksklusive moms for et års licens til Canopylabs digitale læringsplatform og software i perioden fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019.

Anders Krøyer var dengang direktør for Altingets netværksvirksomhed - og indgik aftalen med Canopylab

- Men det viste sig, at det ikke passede ind i vores drift af de her netværk. Det var en slags pilotprojekt, fortæller han om det dyre fejlslagne samarbejde.

Centrale personer omkring Canopylab - som har medvirket til denne artikel - betinger sig anonymitet af frygt for repressalier fra direktøren.

Har skiftet revisor

PR-foto: Büro Jantzen

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få et interview med Sahra-Josephine Hjorth, men hun har valgt at svare på skrift.

I svaret anerkender hun, at der har været problemer med regnskaberne, men det skulle være løst med et nyt revisionsfirma. Her erkender hun også, at selskabet nok ikke bliver en milliard dollars værd om få år, men hun mener stadig, at selskabet har potentiale til det.

'Vi har haft nogle udfordringer i forbindelse med vores revision, det er blevet løst ved at ansætte et nyt revisionsfirma. Det er naturligvis beklageligt', skriver hun.

Ifølge direktøren er der intet odiøst i, at et vækstselskab som Canopylab har præsenteret det ene underskud efter det andet.

'Kig på de store amerikanske tech-giganter, der i årtier kørte med underskud', skriver hun.

Hun deler ikke den opfattelse, at samarbejdet med Altinget aldrig kom rigtig op at køre, men hun svarer samtidig ikke på, hvorfor hun i en podcast siger, at produktet bliver brugt at store medievirksomheder i Danmark, når det ikke passer.

Hun fastholder samtidig, at det er en del af deres forretningsmodel at indgå ikke kommercielle samarbejder – ligesom hun påstår, at selskabets platform stormer frem i som Uganda, Sydafrika, Peru, Colombia og USA.

Ifølge direktøren måtte de sende nogle medarbejdere hjem under corona, og derfor fik de lønkompensation. Uden at fortælle, hvor mange der er ansat i dag, så siger hun også, at påstanden om, at de skulle være 100 ansatte var på globalt plan og ikke Danmark. På selskabets hjemmeside optræder syv medarbejdere, inklusive de to stiftere.