Obamas darling færdig som DI-næstformand

Efter blot et år på posten som næstformand for de danske it-, tele-, og elektronikvirksomheder hos Dansk Industri stopper den omstridte iværksætter-komet og Canopylab-stifter Sahra-Josephine Hjorth.

Beslutningen blev truffet på DI Digitals årlige generalforsamling, som blev afholdt torsdag. Det fremgår af DI Digitals hjemmeside.

Sahra-Josephine Hjorth - der er udvalgt til en af Europas fremtidige ledere af Barack Obamas fond - afløses af Lise Karstensen fra Nokia Denmark. Barack Obama gæster netop i dag København, hvor han skal tale på en konference arrangeret af Anders Fogh Rasmussens fond.

Flere medlemmer af DI Digital krævede allerede i februar Sahra-Josephine Hjorth afsat, efter Ekstra Bladet blandt andet havde afsløret, at hun havde pyntet sig med en falsk ph.d-titel. Siden har Ekstra Bladet blandt andet afdækket, hvordan den nu tidligere næstformand i DI Digital har givet urigtige oplysninger i ansøgninger om offentlige støttemidler, og som direktør har trukket en hale af regnskabsrod efter sig i flere selskaber.

Ifølge DI Digitals hjemmeside fortsætter Sahra-Josephine Hjorth i bestyrelsen som et af 21 medlemmer, der repræsenterer 540 virksomheder i en branche som omsatte for 324 milliarder kroner og beskæftigede 120.000 personer sidste år.

I marts stoppede Sahra-Josephine Hjorth som bestyrelsesmedlem hos mediet Frihedsbrevet efter kort tid på posten - og nogenlunde samtidig trak alle parterne sig fra et millionprojekt efter mistillid til bl.a. økonomiske oplysninger fra Canopylab.

Det har ikke været muligt at få et interview med formanden for DI Digital, Netcompany-direktør André Rogaczewski.

Men i en skriftlig kommentar han oplyser han: 'På DI Digitals seneste generalforsamling har medlemmerne valgt en ny bestyrelse, der bredt repræsenterer de digitale delbrancher.'

Den skriftlige kommentar har Ekstra Bladet fået via Netcompanys presserådgiver Christina Thomsen.

Sidstnævnte er også ansat som rådgiver i kommunikationsfirmaet Ulveman & Børsting - og er i den sammenhæng også rådgiver for Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab.

Sahra-Josephine Hjorth har meddelt, at hun ikke vil tale med Ekstra Bladet.

Om den falske ph.d.-titel, der blandt andet har optrådt på Canopylabs hjemmeside - har hun tidligere sagt, at det var en fejl. Og forklaret, at det typisk har været andre, som fejlagtigt gang på gang har tituleret hende med den falske titel i artikler, på hjemmesider og til konferencer.

Sahra-Josephine Hjorth har dog også på sin personlige Facebook-profil indtil for nyligt brugt den falske titel, hvilket fremgår af dette udklip.