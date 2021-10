Obligatorisk vaccine til børnehavebørn i USA

Børnehavebørnene i Californien kan godt begynde at rulle ærmerne op. Helt op over skulderen.

For Californiens guvernør, Gavin Newsom, skriver i et tweet, at de helt unge purke skal være coronavaccinerede, før de må møde ind.

'Californien vil kræve, at vores børn skal have covid-19-vaccinen, før de må komme i skole. Det vil træde i kraft, så snart vaccinen får en fuld godkendelse fra tilsynsmyndighederne,' skriver guvernøren på sin Twitter.

Og ifølge The Guardian kan det allerede ske i starten af næste år.

Ændrer reglerne

Lige nu kan børn, der er fyldt 16 og over, blive vaccineret, som de vil. Og børn i alderen 12-15 år kan blive vaccineret, hvis det er under særlige omstændigheder.

Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere og siger, at 'vores tålmodighed hænger i laser'. Biden har tidligere indført et vaccinekrav for 100 millioner amerikanere.

Men det bliver ændret, ligeså snart vaccinen bliver godkendt til de unge børn. Så skal alle have den.

Det spiller også godt sammen med Californiens allerede førte coronapolitik. De er nemlig den stat, der har færrest coronatilfælde i hele USA. Og faktisk har nogle steder i Californien tyvestartet.

I Los Angeles er man begyndt at vaccinere alle, der er fyldt 12 og over, og som går i skole. Og det har ifølge The Guardian halveret de daglige smittetal den seneste måned.

Grunden, til Los Angeles kan vaccinere de unge børn, er, at Gavin Newsom har givet ansvaret til de forskellige distrikter rundt i Californien, hvordan de vil vaccinere deres borgere. Her har Los Angeles og Oakland valgt at gå forrest - også selvom vaccinen ikke er blevet fuldt godkendt i den aldersgruppe endnu.

Los Angeles har sat en deadline, der hedder den 20 januar 2022. Hvis ikke man som ungt barn er vaccineret inden da, kan man ikke komme i skole.