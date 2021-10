Odder-invasion i Singapore

I Det Gamle Testamente var det frøer og insekter, der invaderede Egypten som en del af De ti plager, Gud havde nedkaldt over landet.

Men i Singapore er de i dag ramt af en anden, mere pelset plage: oddere.

Adskillige odderfamilier har nemlig invaderet million-byen, skriver Washington Post. Og de holder sig ikke kun til byens naturområder.

Billeder viser, hvordan de mellemstore rovdyr løbende er blevet en del af Singapores byliv, hvor de blandt andet er blevet spottet i trafikken, på universiteter, i svømmebassiner og på havnekajer.

- De åd, som om de var til buffet, siger byboer Lynette Foo til Washington Post om en episode, hvor en odderfamilie trængte ind i hendes have og spiste karperne, der levede i familiens dam.

- Det begynder at blive en plage, fortsætter hun.

Odderne kommer!

I 1970'erne blev landets odderbestand ellers i høj grad reduceret som følge af forurening og skovrydning. Men efter at forureningen er mindsket, og mere skov er blevet plantet, er gnaverne vendt stærkt tilbage.

Ifølge Washington Post begyndte odderne at integrere sig i metropolen i 2014. Der hersker uenighed blandt ø-statens borgere om, hvorvidt man bør indføre tiltag, der skal skræmme odderne væk igen.

Og sidste år blandede selv Singapores premierminister, Lee Hsien Loong, sig i debatten.

- Frem for at fokusere på at beskytte vores 'territorier', må vi finde måder at sameksistere og trives med vores lokale dyre- og planteliv, slog han fast i et opslag på Facebook.