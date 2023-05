Oddere går til angreb: Spædbarn bidt og campister jagtet

Flere gange i løbet af den seneste tid har folk spottet en odder i Aarhus Å, hvor den boltrer sig i vandet og tilsyneladende nyder livet og den naturlige føde, der findes, hvor ferskvand fra åen møder saltvand fra fjorden.

Odderen virker umiddelbart fredelig, men det er ikke tilfældet for alle dens artsfæller.

Hos Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg er de fem gange på kort tid blevet kontaktet af Naturstyrelsen, fordi folk har haft et ubehageligt møde med det svømmende rovdyr fra mårfamilien.

- Meldingerne går på, at dyrene er decideret aggressive, og at de har angrebet mennesker. Det er ikke en naturlig adfærd hos oddere, og derfor er det min vurdering, at nogen har haft de her oddere derhjemme, hvorefter de har sluppet dem ud i det fri, siger Morten Vissing, der er zoolog ved ferskvandsakvariet i Silkeborg, til TV2 Østjylland.

Mens odderen i Aarhus Å lader til at have tilpasset sig sine ellers uvante omgivelser, er det altså anderledes med de artsfæller, der er dukket op på det seneste.

Fik dyret jaget væk

På en strand ved Tirsbæk i Vejle blev en syv måneder gammel baby liggende på et badehåndklæde forleden bidt i benet af en odder, før barnets far fik jaget dyret væk.

En anden familie i Vejle måtte søge tilflugt inden døre, da en odder - formentlig den samme som på stranden - stod på deres terrasse og hvæsede ad dem og viste tænder. Den er den odder, der er et billede af her i toppen af siden.

I Kolding løb en odder efter nogle folk i en have, i Herning var der pludselig en odder i en families soveværelse, som forsøgte at komme ind i huset via en anden dør, efter at de havde fået den ud.

Og så oplevede gæsterne på en campingplads nord for Randers for nogle dage siden en odder, der tydeligt opsøgte mennesker og forsøgte at komme ind i deres fortelte. Den blev indfanget og kørt til Aqua i Silkeborg, hvor dens adfærd nu skal vurderes, før den eventuelt kan lukkes ud i naturen igen.

- Der har i alle tilfælde været tale om unge oddere, der har virket meget tamme og desperate efter at få kontakt med mennesker. Det er derfor, jeg mener, at de nok er vokset op blandt mennesker. Det kan være nogle, der har fundet ungerne efterladt og pibende, hvis deres mor er blevet påkørt, og så har de i bedste mening villet opfostre dem, siger zoolog Morten Vissing.

Ikke en god idé

- Det er bare ikke nogen god idé, for det skaber netop dyr med en unaturlig adfærd, hvor de bliver desperate og opsøger mennesker, når de er sultne. Oddere er normalt ikke sociale dyr, men derimod ret egoistiske, så når mennesker påvirker deres naturlige adfærd, skaber det de her uheldige konfrontationer, som vi har oplevet nu, forklarer Morten Vissing.

Har I nogen idé om, hvorfor det her sker lige nu?

- Nej, vi kan kun gisne. En tanke er, at der efterhånden er kommet så stor en bestand, at alle de gode levesteder er taget. At det simpelthen presser enkelte dyr til at finde andre levesteder som eksempelvis den i åen, der jo lader til at have det meget fint, da den ikke føler sig truet.

- Jeg er bare bange for, at det som sagt skyldes menneskers indblanding, hvor nogen har haft dem som en slags kæledyr, siger Morten Vissing.

Hvis man skulle være så uheldig at blive bidt af en odder, skal man kontakte en læge og have behandling med antibiotika for at undgå betændelse i såret. Odderen har som rovdyr bakterier i munden, der kan være farlige for mennesker.