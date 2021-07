Odense blandt verdens bedste steder

Fyn er som bekendt fin, og nu har resten af verden også opdaget det.

Magsinet TIME har udvalgt Odense som et af verdens 100 mest ekstraordinære steder lige nu.

Kåringen har primært taget udgangspunkt i, at Odense har fået en ny seværdighed.

H.C. Andersens Hus blev indviet tidligere på sommeren, og det er ikke gået ubemærket hen.

'Odense er placeret på en stille ø med farverige bindingsværkshuse og skæve brostensbelagte gader. Hans Christian Andersen blev født i den søvnige by, som i denne sommer vil kunne se frem til åbningen på det helt nye H.C. Andersens Hus,' skriver TIME i deres afsnit om Odense.

Der er komplimenter til attraktionens japanske arkitekter, og måde hvorpå de har bygget den med de berømte eventyr i tankerne.

PR Foto: H.C. Andersen’s House, Bjørn Koch

TIME fremhæver derudover også Storms Pakhus, hvor turister og odenseanere kan få Street Food.

I relation til det danske kongerige kan det nævnes, at Færøerne og Grønlands begge er repræsenteret på årets liste.

Det er tredje gang, at TIME udgiver denne liste, og mens det er første gang Odense er på, så har Skovtårnet i Rønnede været på listen for to år siden.