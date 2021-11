Odense Universitetshospital genåbner coronaafsnit

Smitten stiger og stiger i disse dage, og det har betydet, at man på Odense Universitetshospital har valgt, at man på mandag vil genåbne hospitalets coronaafsnit.

Det fortæller ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Anne Øvrehus, til TV 2 Fyn.

- Vi kigger selvfølgelig på, hvor smitten i samfundet er på vej hen. Og der kan vi ikke se, at vi er på nogen god vej. Vi kan kun se, at det nok bliver værre, før det bliver bedre. Derfor har vi valgt at åbne et nyt afsnit med ekstra sengepladser til coronapatienter, siger hun.

Det er gået stærkt på Fyn

Anne Øvrehus fortæller, at smitten tog fart efter efterårsferien, og at det hurtigt steg fra et par hundrede tilfælde om dagen til 800.

Smitten spredte sig først mellem unge ikke-vaccinerede, men siden har der været mange tilfælde i alderen 30-65 på Fyn.

Det er dog også blandt de ikke-vaccinerede, at man på Odense Universitetshospital ser flest indlæggelser. To tredjedele af de indlagte har ikke fået vaccinen.

Flere gravide indlagt

Fredag kunne hospitalet oplyse, at de har 15 personer indlagt, hvilket er det højeste tal i mere end to måneder.

Deriblandt har flere været gravide, som er i risikogruppe for alvorligt sygdom.

Anne Øvrehus fortæller, at de gravide måske kan have været påpasselige med at lade sig vaccinere, men hun opfordrer til, at man gør det, da de på hospitalet har oplevet flere gravide, som er særligt påvirket af coronavirus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------