Odenses farligste kryds nedlægges

En ofte brugt adgangsvej til butiksområdet ved Rosengårdcentret lukkes permanent for at mindske antallet af uheld

Det farligste kryds i Odense nedlægges fra på mandag, oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse. Det drejer sig om krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej, som er en hyppigt benyttet adgangsvej til det store butiksområde ved Rosengårdcentret.

Tagtækkervej spærres ved Rødegårdsvej, hvorfor byggemarkedet Harald Nyborg kommer til at ligge for enden af en blind vej. For at komme til byggemarkedet og andre butikker som Ilva og Baby Sam skal bilister fremover køre ad Børstenbindervej, hvor et lyskryds ved Rødegårdsvej vil regulere trafikken.

For at gøre lukningen mulig er der sket en række større ændringer i området med nyt lyskryds, svingbaner og fællessti til gående og cyklende, oplyser Odense Kommune.

- Det er en god dag for byens cyklister, som får bedre forhold på Odenses mest benyttede cykelsti, siger kontorchef i Trafik og mobilitet, Rasmus Bach Mandø.

Foto: Odense Kommune

- Vi har gennem længere tid haft fokus på krydset, da der sker mange ensartede ulykker på stedet, hvor biler til og fra Tagtækkervej påkører cyklister.

- Det stopper vi nu ved at sætte en prop i Tagtækkervej og lede bilisterne ad de øvrige veje, som er blevet optimeret og forberedt til lukningen, siger Bach Mandø.

Krydset, som nu nedlægges, er det mest uheldsplagede sted i Odense Kommune, viser en analyse. Omlægningen af trafikken i området ventes helt afsluttet i foråret, oplyser kommunen.