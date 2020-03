Odin er fanget i Indien: - Det er lidt uhyggeligt

I strandbyen Palolem i Indien har danske Odin Rasmussens ferie på kort tid ændret sig drastisk.

- Alle butikkerne er lukket her i byen. Selv supermarkederne, fortæller Odin Rasmussen til Ekstra Bladet.

Midnat natten til onsdag blev verdens næstmest folkerige nation, Indien, nemlig lukket ned efter ordre fra landets premierminister, Narendra Modi.

Nedlukningen skal indtil videre vare i 21 dage og er et forsøg på at forhindre smittespredning af coronavirus i landet, hvor der bor over 1,3 milliarder mennesker.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Odin Rasmussen bor i en strandhytte i Palolem i delstaten Goa. - Jeg er heldig, at det er her, jeg havnede, siger han. Privatfoto

Odin Rasmussen rejste til Indien i januar og har brugt de sidste par måneder på at rejse rundt i landet. Ifølge ham var det først for ganske nylig, at coronavirussen begyndte at fylde i tankerne hos ham selv og den indiske befolkning.

- Vi havde ikke hørt særlig meget om corona. Det var ikke rigtigt et problem i Indien, så jeg tog det stille og roligt, fortæller Odin Rasmussen.

Men langsomt ændrede det sig.

- Stemningen begyndte at blive lidt paranoid, fortæller Odin Rasmussen.

Han oplevede blandt andet, at en indisk mand kaldte ham 'udlænding' og sagde 'corona, go home' til ham på gaden.

Og da Odin Rasmusen torsdag i sidste uge skulle rejse over grænsen fra Goa til Karnataka, gik det galt.

- Bussen blev stoppet på grænsen mellem de to delstater, og jeg og en anden europæer blev smidt af, fortæller Odin Rasmussen.

- De målte vores temperaturer, og så skulle vi udfylde et dokument med vores navne, hvor vi kom fra, hvor lang tid vi havde været der og så videre. Og så sad vi bare der i solen og ventede, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Sådan så det ud, da Odin Rasmussen fik taget sin temperatur ved grænsen. Privatfoto

- Politiet talte ikke til os. Lægen talte ikke til os. Til sidst kom der en bus, som kørte den modsatte vej, og som vi kunne komme med.

Sådan endte Odin Rasmussen i strandbyen Palolem, hvor han de næste 21 dage skal vente på, at udgangsforbuddet ophører.

Politiet holder vagt

Da Odin Rasmussen ankom til Palolem, var der stadig 'lidt gang i byen', som han udtrykker det. Men efter udgangsforbuddet trådte i kraft, er byen for det meste øde.

Nu holder politiet vagt over gaderne og stranden fra et livreddertårn.

- Det er lidt uhyggeligt, fortæller Odin Rasmussen.

- Nogle gange er de massivt til stede, og andre gange er de der slet ikke. Så kan jeg godt finde på at gå ned at soppe, siger han.

Det er heller ikke lykkedes Odin Rasmussen at finde et supermarked i byen, som stadig holder åbent. Derfor køber han varer hos restauranter, som stadig holder delvist åbent i det skjulte.

- Så går man ind ad bagdøren i restauranterne og kan købe vand, te og mad. Det går sådan lidt fra mund til mund, hvor man kan finde en restaurant, der sælger mad, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Her holder ordensmagten udkig fra et livreddertårn på stranden. Privatfoto

Flybilletten, Odin Rasmussen skulle have brugt til at rejse hjem med, gælder til 14. april, altså dagen inden udgangsforbuddet udløber. Inden udgangsforbuddet blev vedtaget, havde han fået besked fra flyselskabet om, at den ville fortsætte med at være gyldig.

En besked, som viste sig ikke at holde vand.

Nu regner Odin Rasmussen ikke med at kunne vende hjem til Danmark før tidligst 15. april. Men trods omstændighederne er han ved godt mod - selvom det kan være svært.

- Mit humør svinger meget op og ned. Men der er ikke andet at gøre end at slappe af og tage det stille og roligt, siger Odin Rasmussen.

I alt 719 personer er registreret smittet med coronavirus i Indien. Læger og forskere har dog advaret om, at over en million indere kan være smittet af coronavirus inden midten af maj.

16 personer er afgået ved døden som følge af virussen.

På et pressemøde onsdag oplyste direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen, at omkring 1800 danskere er strandet i udlandet og gerne vil hjem til Danmark, og at Indien er et af de lande, som det er blevet meget svært at rejse hjem fra.

