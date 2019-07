Øboere frygter stjernearkitekts prestigebyggeri

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man bekymret for planerne om et nyt naturformidlingssted, fordi bygningen skal opføres midt i Fanøs fredede natur

Det er ikke alle, der er lige glade for, at den verdenskendte danske arkitekt Bjarke Ingels har kastet sig over et nyt, stort prestigeprojekt på Fanø i det sydlige Vestjylland.

22. juni kunne Fanø Kommune i samarbejde med projektets initiativtager og advokat i København, Steen Lassen, præsentere planerne om 'Lycium', der er et nyt naturhistorisk udstillings- og formidlingssted tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG).

Fredet natur

Hos lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) på Fanø er man bekymret for, om planerne bliver til virkelighed, for ideen er, at det nye formidlingscenter skal ligge lige oveni en klit, der både er fredet af EU og dansk lovgivning.

- Man vil bygge i et område, der både er klitfredet og natura 2000-fredet. Planen er at placere en bygning midt i den sårbare natur, og det skal de have dispensation for. Det synes vi ikke, man skal give dem, forklarer formanden for DN Fanø, Britt Schak Hansen, som dog bakker op om ideen om et center, der kan formidle betydningen af områdets særprægede natur.

Beliggenhed er paradoksal

DN Fanøs formand mener, at byggeriet i stedet burde anlægges ved ferieområdet Fanø Bad, der ligger omkring 100 meter væk fra kysten, med henblik på at beskytte naturen.

Natura 2000 er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse, og som er oprettet i et fællesskab mellem EU og medlemsstaterne ud fra en overordnet målsætning om at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed.

- Området har opnået status som natura 2000-område på grund af dets særligt sårbare og værdifulde natur. Mange siger, at det bare er klitter, men der er altså noget særligt ved de klitter, vi har i Danmark. Og det er netop også grunden til, at det er også grunden til, at området kom på UNESCO's verdensarvsliste, forklarer Britt Schak Hansen, der kalder projektet om Lycium for 'paradoksalt.'

- Det paradoksale er, at de vil formidle klitternes betydning, men samtidig ødelægge dem. Det er et flot og spændende byggeri, og vi ser gerne, at det bliver formidlet, men et andet sted på Fanø.

Endelige godkendelser mangler

Planerne om Lycium er endnu ikke blevet behandlet i Esbjerg kommune ligesom de fortsat mangler at blive godkendt af både Kystdirektoratet, der hører under Naturstyrelsen.

Derfor er der stadig håb forude for DN Fanø og andre, der er imod byggeplanerne i det fredede naturområde.

- Vi råber vagt i gevær her i idéstadiet og vil gøre alt for at forhindre, at de giver dispensation i Kystdirektoratet. Der bliver nogle gange givet dispensationer, og vi er bekymret for at man vil give det her, men også at det danner præcedens for at man vil kunne gøre det fremadrettet, siger DN Fanøs Britt Schak Hansen, som understreger, at DN Fanø agter at klage til Naturklagenævnet, hvis projektet bliver til virkelighed.

Lokalkendt advokat er initiativtager

Initiativtageren til Lycium, advokat Steen Lassen, er selv nært knyttet til Fanø siden 1901, hvor hans farfar blev ansat ved kurhotellet og valgte at blive der resten af livet. Familien tilbringer derudover den bedste del af deres tid i huset i Fanø Bad.

- Jeg har min sjæl og mine rødder herovre, og for mig det den foranderlige natur der er hellig. Da området kom på UNESCO's liste over verdens naturarv, var der noget videreformidling omkring den geologiske dannelse af Fanø, jeg syntes, alle skulle have del i, siger han og afviser, at formidlingscenteret er ødelæggende for den lokale natur.

- Det skal ligge ved den natur, den skal formidle, altstå ud til havet. Ud til havet er der cirka 20 kilometer klitter, og det område skal man respektere. Lycium kan derfor kun ligge ét sted, og det er der, hvor naturen er nedslidt, fordi det ligger ved et centerområde op til en asfalteret vej, siger Steen Lassen, som understreger, at han respekterer naturfredningsforenings arbejde og er sikker på, at der opnås et godt resultat gennem dialog.