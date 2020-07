Øboere i oprør: Raser mod flyselskab

LUFTKRIG PÅ ANHOLT: Beboere på Anholt klager over de alt for høje priser på flybilletter fra øen til fastlandet

Ekstra Bladet har tidligere kunne fortælle, hvordan Anholt Flyveplads denne sommer er centrum for et lokalt drama, der er endt med en klage med 40 medunderskrivere til Konkurrencestyrelsen.

Klagen vedrører selskabet Copenhagen Air Taxi. Først og fremmest kritiseres landingspladsens tilstand og sikkerhed.

Der rettes også en kritik af direktør Kenneth Larsen, der blandt andet anklages for at udnytte sin rolle som forpagter af flypladsen og skabe monopol på flyruterne.

Ekstra Bladet er fløjet til Anholt og har talt med borgere om de udfordringer, som konflikten medfører.

Video: Emma Svendsen.

Kan ikke komme væk

I en frodig have i nærheden af øens røgeri sidder Anja Rohde, som har boet på øen i mange år. Hun beskriver overfor Ekstra Bladet, hvordan de høje billetpriser og uregelmæssige flyvninger udenfor sæsonen, gør det sværere for hende at besøge sin familie på fastlandet.

- Jeg har to døtre, og jeg har lige fået et barnebarn. De bor på Sjælland, men når jeg skal besøge dem og give knus, plejer jeg at tage færgen, fortæller hun.

- Det gør jeg for det første, fordi jeg ikke kan flyve med Copenhagen Air Taxi ude for sæsonen, men også fordi, jeg synes det er alt for dyrt.

Siden regeringen gjorde det gratis for danskere at benytte sig af landets færger, har de ifølge beboerne på øen været fuldt bookede i sommerferien. Får man en plads, er turen til Sjælland otte timer lang med et skifte i Grenaa. En billet med Copenhagen Taxi koster derimod fra minimum 699 kroner og kan bevæge sig op til 1199 kroner for en enkeltbillet.

Anja Rohde ville gerne bruge flyruten mere, men priserne er for høje og afgangene for få, mener hun. Foto: Emma A. Svendsen

Bremser erhvervslivet

Borgerne, der har skrevet under på klagen til Konkurrencestyrelsen, har organiseret sig gennem Facebook-gruppen 'Debatten - Anholt', og det er ikke alene fritidspiloter, der mener, at Copenhagen Air Taxis priser, har konsekvenser for øens liv og økonomi.

En af klagerne er Karen Konge, der er ejer Købmanden i Anholt Havn og er nyvalgt formand for borgerforeningen på øen. Hun mener, at en billigere flyrute vil kunne åbne dørene for et sundere erhvervsliv.

- Jeg ville ønske, at Copenhagen Air Taxi ville påtage sig et ansvar og hjælpe Anholt.

- Vi har desværre oplevet et vigende indbyggertal de seneste år, og hvis vi skal tiltrække nogle ressourcestærke personer fra fastlandet, har vi brug for en forbindelse, der kan gøre det lettere for dem, siger hun til Ekstra Bladet.

Karen Konge mener, at lavere priser og afgange uden for højsæsonen vil kunne bidrage til et mere velfungerende erhvervsliv på Anholt. Hun bakkes op af erhvervsdrivende og ejer af restauranten 'Algot', Klaus Jensen, der bor et par meter længere nede af havnefronten.

- Det generelle billede er jo, at man kan tiltrække flere endagsturister, hvis priserne var lavere. Og det er altså dem, der bruger penge, siger han til Ekstra Bladet og påpeger, at de fleste sommerhusejere køber ind til madlavning fremfor at gå ned og spise ved havnen.

- Vi lever af turister, og jeg synes ikke, at det skal begrænses af et monopol.

Konflikten bør løses

Liselotte Sørensen, der udover at være vognmand med Anholts eneste taxi også driver tre andre forretninger på øen, fortæller under en tur fra havnefronten til centrum, at der i små samfund som det på Anholt kan være delte meninger om alting.

- Vi har en masse sommerhusturister, der kommer hertil, og der er faktisk fuldt booket på sovepladser, siger hun, mens hendes telefon bimler med anmodninger om kørsel til færge- og flyvepladser.

- Jeg håber, at de (Copenhagen Air Taxi og klagerne, red.) kan sætte sig ned og tale om deres konflikt, så den bliver løst.

Vognmand Liselotte Sørensen håber, at sagen snart bliver løst i mindelighed. Foto: Emma A. Svendsen

Flyboss er tavs Trods gentagne opfordringer afviser Kenneth Arly Larsen at tale med Ekstra Bladet om sagen. I en kort mail begrunder han afvisningen med, at han ikke kan udtale sig, så længe der kører en sag ved konkurrencemyndighederne. ’Vi har valgt ikke at udtale os til pressen omkring Anholt Flyveplads, da vi har fået oplyst at der er indsendt en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’, skriver han. Det har derfor ikke været muligt at få svar på, hvordan han ser på den hårde kritik, som beboere og fritidspiloter nu udsætter Copenhagen Air Taxi for. Skjuler økonomien

Vi har heller ikke kunnet få en forklaring på, hvorfor han har valgt at skjule flypladsens økonomi i regnskabet for Copenhagen Air Taxi, hvilket gør det svært for offentligheden at tjekke, om der faktisk er en økonomisk grund til at hæve priserne så voldsomt, som det skete tidligere i år.